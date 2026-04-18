元NHK福岡放送局キャスターで、現在フリーアナウンサーの柴田文子（32）が31日までにインスタグラムを更新。オーストラリア留学を報告した。

柴田アナは「突然のご報告となりますが、来月からオーストラリアへ留学することになりました!」と発表した。

続けて「新卒で入社した東北放送から社会人生活をスタートさせ、NHK福岡、TBSと経て、気づけば放送業界に携わって10年。子どもの頃に憧れた世界で働けていることが嬉しく、ただひたすらに駆け抜けてきました。年々充実感も高まる一方で、ここ最近は知見を広げながら貪欲に変化していきたい思いや、今いる外国の友人とより深く理解し合いたい思いが大きくなり、この節目のタイミングで海外に出る決断をしました」と留学を決心した経緯を明かした。

また「大好きな仕事を離れることに不安や寂しさはありますが、また新しいスタートを切るための充電期間として、自分を成長させたいと思っています。私のわがままを受け入れてくれた事務所には感謝しかありません。SNSはマイペースに続けていこうと思いますので、しばらくは現地での日々を温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

柴田アナは4年間、CS「TBS NEWS」キャスターを務めており、7日に番組公式HPで「このたび、4年間キャスターを務めたTBS NEWSを卒業しました」と報告していた。