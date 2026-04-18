◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、ロッキーズ・菅野智之投手（３６）から初回先頭の１打席目に右翼線二塁打を放ち、早くも記録を更新した。内角低め８４・４マイルのスライダーを完璧にはじき返した。これで連続試合出塁記録を「４９」に更新。球団史上３位の１９００〜０１年のＷ・キーラーや、“野球の神様”ベーブ・ルースらが持つ「５０」の大台に王手をかけた。大谷はその後、三塁まで進むと、３番スミスの中犠飛で先制のホームを踏んだ。

大谷は１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では死球の影響も考慮して投手専念で、打順からは外れており、２戦ぶりの「１番・ＤＨ」復帰だった。

侍ジャパンとして共に戦った２人によるメジャー２度目の対決。菅野とは昨年９月７日（同８日）の敵地・オリオールズ戦で初対戦となった。メジャー初対決では２球目シンカーをいきなり中堅右横に放り込むと、続く２打席目も３球目の直球を捉え、圧巻の２打席連発。ＮＰＢ時代も２打数２安打と相性が良く、日米通算では４打数４安打２本塁と圧倒していた。

６回１失点の好投で今季２勝目を挙げた１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では、その２日前に右肩付近に死球を受けた影響で５年ぶりに投手に専念した。打席には立っていないため、球団単独４位となる４８試合連続出塁記録は途切れていなかった。

標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは、７５打数２９安打の打率３割８分７厘、７本塁打、２０打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号を達成した縁起のいい球場でもある。