◇ナ・リーグ ロッキーズ―ドジャース（2026年4月17日 デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が17日（日本時間18日）、本拠でのドジャース戦に先発。先頭打者として対戦したドジャース・大谷翔平投手（31）に二塁打を許した。

難しい条件下での登板となった。試合開始前、ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーでは大雪が降りしきり、気温は氷点下近くにまで達した。大雪により、グラウンド一面が銀世界に。除雪を行い、ようやく試合開催にこぎ着けたが、試合開始時点でも気温1.6度と厳しい環境だった。

初回、先頭打者として大谷を打席に迎えた菅野。スプリット、直球でカウント0―2と追い込んだが、3球目のスプリットを見逃され、4球目のスライダーを捉えられた。打球は右翼線に弾む二塁打に。その後タッカーの二ゴロで大谷を三塁へと進め、スミスに中犠飛を許し、先制点を失った。

ともに2012年ドラフト1位でプロ入りした2人。菅野は日本時代、15年6月10日の交流戦・日本ハム戦で大谷と対戦し、左中間二塁打、四球、右前打と2打数2安打1四球と打ち込まれた。メジャーの舞台では昨年9月7日（同8日）に対戦。第1打席で外角高めのシンカーを捉えられ、バックスクリーン右へ飛び込む飛距離411フィート（約125メートル）の豪快な本塁打を許すと、2打席目も中堅右への一発を浴びた。この日の第1打席で、日本時代から含めて5打数5安打となった。

菅野は今季2試合目の登板となった4月5日（同6日）フィリーズ戦で6回4安打1失点と好投し、今季初勝利をマーク。10日（同11日）パドレス戦でも、チームの勝利には結びつかなかったが、6回4安打2失点と安定した投球を続けている。シェイファー監督も「球種の幅だけでなく、プロフェッショナリズムもそうだし、自分の思い通りにボールを操る能力、それに落ち着きや快適さも含めて。仕事への取り組み方には、みんな本当に感心している」と信頼感を示している。