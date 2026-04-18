『SHOGUN 将軍』シーズン2始動 真田広之が現場映像初公開 目黒蓮の武士姿にも反響
「第76回エミー賞」で史上最多18部門を制覇したFXドラマ『SHOGUN 将軍』（2024年）のYouTubeチャンネルが2年ぶりに更新。「Back on set. The next chapter of Shogun begins.（再び撮影現場へ――『SHOGUN』の新たな物語が始まる。）」と題したショート動画を投稿した。
【動画】公開されたショート動画
主演兼エグゼクティブプロデューサーの真田広之が「SHOGUN Season 2 is in production.」のコメントともに、撮影中の現場を捉えた映像が初めて公開された形となる。
コメント欄には、「今年一番のニュース」「シーズン1が完璧だっただけに続編にも期待」といった声が相次ぐ中、目黒蓮の出演に対する反応も大きな盛り上がりを見せている。「武士姿がかっこいい」「刀を持つ姿に感動した」「早く演技を見たい」といったコメントが多数寄せられ、国内外のファンから熱い視線が注がれている。
一方で、「シーズン1の完成度を超えてほしい」といった声もあり、真田を中心とした制作陣への期待の高さがうかがえる。
【動画】公開されたショート動画
主演兼エグゼクティブプロデューサーの真田広之が「SHOGUN Season 2 is in production.」のコメントともに、撮影中の現場を捉えた映像が初めて公開された形となる。
一方で、「シーズン1の完成度を超えてほしい」といった声もあり、真田を中心とした制作陣への期待の高さがうかがえる。