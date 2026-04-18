関西を代表する名物パーソナリティー浜村淳（91）が18日、レギュラーのMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜午前8時）に3週ぶりに復帰した。前週まで、検査入院のため2週、休演していた。

浜村は“相棒”桜井一恵のあいさつに続き、冒頭、「再びの検査入院のために2回お休みをいただきまして。本当に皆さんに対してご迷惑をかけたり、おわびを申し上げねばならなかったり。まあ、もう2度ととこんなことはないと思いますが」と切り出し、謝罪とともに復活宣言をした。

続けて「91歳にもなりますとね、検査をするたびに悪い所が見つかるんですよ。あ、また出たと…」と言うと、桜井が「検査するの嫌やね〜」と応じた。

これに、浜村は「いや、ほんまね。それは露骨に態度に示すんですけど、お医者さんも仕事ですから。検査イヤか？ ほなやめとこか？ いうわけにはいかんのですよ」と、浜村流のジョークをまじえて返した。

さらに、「いっぺん直したとこ、2度と再発しないようにね。（医師から）『次からは病院へ来んでもええで』と。（そう）言わはったんですけど。なんとかそうなりますように」と思いを吐露した。

そして「たくさんのお見舞いをちょうだいしまして恐縮、恐縮の限りです。ありがとうございました。後ほど、あらためまして、1枚でも多くのお見舞い状を紹介したいと思います。厚く御礼申し上げます」と言い、番組をスタートした。

浜村は昨年10月、大腸がん治療のため、同番組を3週休演したが、11月に復帰した。その後、今年3月7日に検査入院のため休演し、今回は4月4、11日放送分を休んでいた。