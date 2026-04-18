「ナンバープレートにしたい」と思う新潟県の地名ランキング！ 2位「佐渡市」を抑えた1位は？【2026年調査】
新年度を迎え、新しい土地での生活を始めた人も多いであろうこの季節。道路を行き交う車の「顔」とも言えるナンバープレートに示された地名に、ふと視線が行くことも。「自分の車に付けてみたい」と夢想するような、響きのよさやステータス性を兼ね備えた地名に選ばれるのは、どのような地域なのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う新潟県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「歴史や風情を感じるとてもかっこいいと思う地名だと思います」（30代女性／宮城県）
「日本海に浮かぶ大きな島という特別感があり、世界遺産への登録などでも注目されているため、ナンバーとして掲げると郷土愛や個性を強く出せそうだからです」（40代男性／奈良県）
「離島という特別なロケーションに加え、世界遺産（金山）のイメージもあり、希少価値が高そうだからです。他県で『佐渡』ナンバーを見かけたら、その遠路はるばる来た背景を含めて非常に注目されると思います」（30代男性／愛知県）
▼回答者コメント
「魚沼産のお米が大好きだから」（40代女性／宮城県）
「日本を代表する米どころとして全国的な知名度があるので良いと思います」（50代男性／鹿児島県）
「やっぱり自然豊かでお米すきだから、農家を応援したくて」（40代女性／長崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う新潟県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：佐渡市／41票2位は、日本海に浮かぶ最大の島、佐渡市です。世界文化遺産登録された「佐渡金山」をはじめ、たらい舟や朱鷺（トキ）など、独自の文化と豊かな自然が共存する魅力的な土地です。「佐渡」という漢字二文字の潔さと、旅情を誘うアイランドブランドとしての知名度が支持の理由となりました。
▼回答者コメント
「歴史や風情を感じるとてもかっこいいと思う地名だと思います」（30代女性／宮城県）
「日本海に浮かぶ大きな島という特別感があり、世界遺産への登録などでも注目されているため、ナンバーとして掲げると郷土愛や個性を強く出せそうだからです」（40代男性／奈良県）
「離島という特別なロケーションに加え、世界遺産（金山）のイメージもあり、希少価値が高そうだからです。他県で『佐渡』ナンバーを見かけたら、その遠路はるばる来た背景を含めて非常に注目されると思います」（30代男性／愛知県）
1位：魚沼市／44票1位に選ばれたのは、魚沼市です！ 言わずと知れた「魚沼産コシヒカリ」の産地として、その名は全国に轟いています。冬の豪雪がもたらす清らかな水と肥沃な大地、そしておいしいお米という、食の聖地としてのイメージが非常に強力です。地名から伝わる「豊かさ」や「質の良さ」が、ナンバープレートとしても好印象を与えています。
▼回答者コメント
「魚沼産のお米が大好きだから」（40代女性／宮城県）
「日本を代表する米どころとして全国的な知名度があるので良いと思います」（50代男性／鹿児島県）
「やっぱり自然豊かでお米すきだから、農家を応援したくて」（40代女性／長崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)