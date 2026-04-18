世界に誇示したスーパーフォークは健在だった。

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侍ジャパンメンバーとして今年3月のWBCに出場したロッテの種市篤暉（27）が、17日の楽天戦で今季初先発。勝ち負けはつかなかったが、7回91球を投げて5安打無失点と好投した。最速153キロの直球を軸に、数種類の変化を持つフォークもキレキレ。楽天打線を手玉に取った。

WBCでは本職の先発ではなく、リリーフを務めた。1次ラウンドの韓国、チェコ戦では連投するなどフル回転。1次ラウンド終了後の渡米時に体調不良に陥るアクシデントもありながら、準々決勝のベネズエラ戦でもマウンドに。井端弘和監督が最も信頼を置いた投手の一人だった。

WBC直前の宮崎合宿。ブルペン投球する種市のボールに、他の投手が思わず目を奪われた。速球、フォークの球威、キレは抜群。マウンド横に設置されたトラックマンデータに示された回転軸、回転数、変化量の数値も特筆だった。

侍ナインからは、「特にフォークは真の一級品。落差の大きさ、角度の良さはもちろん、カウントを取る球、空振りを取る球があり、ただ落とすだけでなく、握りを変えて落ち方にバリエーションもある。間違いなくメジャーで通用しますよ」との声も聞かれたほどだ。

アドバイザーを務めたダルビッシュ（パドレス）も絶賛するなど実力はメジャー級。本人も近い将来のメジャー挑戦を視野に入れているが、さるア・リーグのスカウトは、「一方で故障の不安が付きまとう投手であるのも確かです」と、こう続ける。

「韓国、チェコ戦での連投、リリーフ起用のショートイニングで先発時よりも出力が大きくなったこともあってか、大会後には右肩に違和感を発症。合宿中にも足首を捻挫し、ブルペン入りを緊急回避していた。2020年9月には右肘の『トミー・ジョン』手術の経験もある。リリースポイントは打者寄りで、下半身の使い方もうまい。ただ、右腕の振りが大きい分、肩肘に負担がかかりやすい投げ方であるのは確か。ましてメジャーは使用球がNPB球よりもやや大きく、マウンドも硬い。タフさがウリの今井達也（アストロズ）ですら、右腕疲労を訴えたほどです。山本由伸（ドジャース）のように、より体に負担がかかりにくいフォームを作り上げることも、大事になってくるのではないか」

規定投球回に到達したのは24年、25年の2度。故障耐性を示すためにも、今季は3年連続の規定投球回クリアは必達だろう。

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ところで、ロッテからドジャースへ移籍して2年目を迎えた佐々木朗希はいまどのような状態なのか。前ロッテ監督の吉井理人氏が本紙日刊ゲンダイの連載コラム●関連記事【もっと読む】ドジャース佐々木朗希との「LINEの中身」 で、本人とのやり取りを交えつつ、現状を解説してくれた。プロ野球ファンは要チェックだ。