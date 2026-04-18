【トランプ2.0 現地リポート】

トランプ大統領に「認知能力低下」説が急浮上 タガが外れた暴言連発で“身内”MAGA派からも正気を疑う声

今月12日に行われたハンガリーの総選挙で、オルバン・ビクトル首相率いる与党が大敗した。16年続いた政権の崩壊は、アメリカにとっても大きな意味を持つ出来事として受け止められている。“トランプ後のアメリカがどうなるか”を映す先行事例だからだ。

オルバン首相がトランプ大統領の同志であることは、よく知られている。投票直前、バンス副大統領は現地に駆けつけ、「トランプも私もあなたを愛している」と支持を表明。演説中にトランプ氏と電話をつなぐ異例の演出まで行われた。

トランプ氏は以前からオルバン氏を「強く賢い絶対的指導者」と称賛してきた。一方のオルバン氏も、それに応える発言を繰り返してきた。MAGAの論客は、彼を「トランプ以前から存在していたトランプ」と表現している。

これは単なる言説ではない。トランプ政権そのものが、オルバン氏の強権政治を手本にしているとの見方が、メディアでも繰り返し論じられている。

第2次トランプ政権の青写真とされるヘリテージ財団の「プロジェクト2025」は、行政府への制約を弱める構想だ。その内容は、オルバン政権の「制度を使った権力集中」と酷似すると指摘される。実際、ハンガリー政府に近いシンクタンクとの人的ネットワークも確認され、内部研修動画にも関係者が登場している。オルバン政権の影響が及んでいる可能性が、調査報道で示されている。

■「再民主化」の可能性

選挙結果に対し、共和党やMAGA支持者の顔色は冴えない。オルバン氏とMAGAは、強硬な反移民政策、報道の自由の制限、少子化への危機意識などの価値観を共有している。トランプ氏の支持率低下で、この敗北の中間選挙への影響を懸念する声は少なくない。

一方、民主党やリベラルは、圧倒的に与党有利な選挙制度の中でも、民意が示されたことに驚きと希望を感じている。だが同時に、こうした「非民主化」と指摘されるような政治運営が、第2次トランプ政権下で既に進んでいるという実感も広がっている。

仮に今後の選挙で現体制が崩れたとしても、「一度傾いた制度は戻せるのか」という疑問が残る。だからこそ、ハンガリーがどう「再民主化」を進めるのか。その行方はアメリカにとって他人事ではない。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）