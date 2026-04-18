イランとの終戦交渉についてトランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで取材陣に対し「イランとの合意が非常に近づいた。次の交渉が今週末にも開かれる可能性がある」と明らかにした。特に「和平協定が締結される場合、署名するところに私が直接行くこともある」と話した。

核心の争点であるイランの非核化についても相当部分で意見の接近があったと伝えた。トランプ大統領はイランが核兵器を保有せず濃縮ウランを米国に出すことに同意したとし、「我々は彼らが20年以上も核兵器を保有しないとした非常に強力な文書を持っている」と主張した。イランは準武器級と評価される60％濃縮ウラン約440キロを保有していると伝えられている。これを米国に引き渡せばトランプ大統領には「イランの核兵器除去」という目標達成を前面に出しながら戦争から手を引く名分となる。

トランプ大統領はイランが核開発を放棄して濃縮ウランを引き渡す見返りとして米国が提示する「ニンジン」が何であるかは公開しなかった。

トランプ大統領は戦争の終結を繰り返し楽観した。トランプ大統領はこの日午後、ネバダ州ラスベガスのホテルで開かれた行事でも「我々は望み通りに物事を進めることができ、（戦争は）かなり早く終わるだろう」と述べた。トランプ大統領の構想によると、今週末パキスタンのイスラマバードで両国間の2回目の終戦交渉が開かれ、来週すぐにイスラエル・レバノン首脳の「ホワイトハウス会談」が続くという状況を迎える。

米国とイランの終戦交渉の仲介国パキスタンの動きも活発だ。仲介の役割の「キーマン」であるパキスタンのアシム・ムニール軍総司令官は前日、イランを訪問し、交渉代表のガリバフ国会議長、アラグチ外相と会って調整した。ロイター通信はパキスタンの情報筋を引用し、「米国・イランの双方がまず業務協約（MOU）を締結した後、60日以内に包括的合意文を発表する予定」とし「双方ともに原則には同意していて、技術的な部分は後に議論されるだろう」と伝えた。

しかしイラン側が米国の終戦協議案を受け入れたかどうかは依然として確認されていない。これを受け、両国が2週間と設定した停戦期間を延長して交渉時間をさらに確保する可能性もある。7日に両国が合意した2週間の停戦は21日までだ。