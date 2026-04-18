お笑いトリオ、トンツカタンが17日、都内でタイタンライブに出演した。

先月解散を発表して、18日のライブ「どっきん！ネタ＆トークライブ特別編〜ありがトンツカタン〜」が3人でのラストステージになる。

この日のコントの設定は「オープニングから5日目の24時間営業のコンビニ」。お抹茶（36）が店長、櫻田佑（36）がアルバイト、森本晋太郎（36）が客を演じた。開店以来5日間、働きづめで疲れ切った店長とアルバイトに客が「シフト制を知らないコンビニ」とツッコミ。客が処理が楽なPayPay（ペイペイ）による支払いを選ぶと、店長が「ヨッシャー」とガッツポーズ。自分の番が来た客の森本が、処理の手間がかかる公共料金の支払い5件を頼むと絶望するなど、大きな笑いを誘った。

エンディングでは18日のライブを告知。「チケットは完売ですが、配信で見られますのでよろしく」と話した。

3人はお笑い事務所「人力舎」のスクールJCA21期の同期で2012年（平24）に結成。19年（令元）には、第40回ABCお笑いグランプリの決勝に進出。お抹茶は今年の日の「R−1グランプリ」の決勝に進出し2位に入った。