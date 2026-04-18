本当に「食べてないのに太ってしまう太りやすい体質」はあるのか？【ゆるやせ漢方ダイエット】

本当に「食べてないのに太ってしまう太りやすい体質」はあるのか？ 「太りやすい」と思う人ほど食べています よく「水を飲んでも太るんです」という人がいます。これは「食べてないのに太ってしまう太りやすい体質」と言う意味ですね。しかし、よく考えてみると、それがもし本当なら、世界の食糧問題はいっきに解決してしまいます。 水を飲むと、代謝が正常ならば、数時間後に汗や尿としては排出されてしまいます。残念ながら、０カロリーの水を飲んで太ることはないのです。 私のダイエット外来では、１日４回体重を量ってグラフにつけ、食べた量を意識してもらうようにしています。すると、太りやすい体質だと思っている人ほど、無意識のうちにたくさん食べていることに気づきます。太ってしまう理由がわからないときは、記録をつけて、食べている量を自覚するようにしましょう。 【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師