厄介なのは現状維持システム？！無意識に働く防衛反応で安心感を覚えるよりも大切な事とは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

厄介なのは現状維持システム？！無意識に働く防衛反応で安心感を覚えるよりも大切な事とは

「お金持ちになってから」じゃなくて、今やる

「こうなりたい」という願いがあるときは、まず自分が「その状態になる」ことで現実が追いつく

月に1000万円入ってくることが決まったとしたら、めちゃくちゃ嬉しいですよね。私はいつも、こんな妄想ばかりしています。

「こうなりたい」という願いがあるときは、まずは自分が「その状態になる」ことで、現実が追いついてくれます。

「月に1000万円の収入があったら素敵だなあ！」と感じる方は、「じゃあ、月に1000万円入ってくる私はどんな感じか？」を妄想してみてください。

まずは「思い」から変えていきます。私だったら、

・朝から「今日は何をしよう♪」とワクワクしながら起きる

・余裕を持って暮らせるので、すべてのものや人に優しくなれる

・目に入った素敵なものは「うん、あれもこれも買えるなあ♪」と喜びを感じるということになります。

次は、今すぐできる「行動」です。

・おいしい紅茶をいれ優雅に飲む

・「次はどこに行こうかなー♪」と旅行のガイドブックを眺めてにやにやする

・自分が心からリラックスできて、居心地のいい場所に行く

これらも、今できることがあればどんどんやっていきましょう。

現実を変えたいなら、まずは自分から世界を変える。「お金持ちになってからでいいや」という気持ちでいると、叶うのはずっと「お金持ちになったら」と思い続ける現実です。

人の脳には「現状維持システム」が備わっているために、無意識は「今の現状」を選び続けます。

この現状維持システムっていうのがこれまた厄介なんですよ！

これは潜在意識が自分の身を守ろうとする防衛反応であり、本能のようなもの。

「昨日、ちゃんと生きてたよね！ ということは、今日も昨日と同じことをしてたら、生きられるよね！」と、脳は昨日と同じことや、長年やっていることと同じ繰り返しをさせようとしてきます。

そこで、少しでも違うことをやろうとすると、違和感を覚えさせたり、「ああ～もうめんどくさい！」と途中で投げ出したくさせたりと、あの手この手を使って新しいチャレンジを妨害しようとしてきます。

現状維持のままでいると安心感を覚えるのはたしかですが、何も変わりません。だからこそ、無意識を意識的に変えていく！ それがとっても大切なんです。

お金に対する思いと、お金の使い方や行動範囲を変えていきましょう。

お金持ちになったら、自分はどうするか。それを、「お金持ちになってから」じゃなくて、今からやる！ 「こうなったらいいな」ではなくて先に自分が「なる」ことで、潜在意識もそちらに向かってくれますよ。「自分が先、現象が後」です！

【出典】『無限にお金を引き寄せる 妄想の法則』

著者：かずみん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある