4月1日の西武対オリックスで、西武のドラ1ルーキー・小島大河がNPBワーストタイの1試合3捕逸を記録し、2001年の西武・和田一浩以来25年ぶりの珍事と話題になった。このニュースを知り、「えっ、和田は捕手だったの?」と意外に思った人もいたはずだ。実は、プロ野球界には和田以外にも捕手から野手にコンバートされ、球史に残る大打者になった選手が多く存在する。【久保田龍雄／ライター】

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ベンちゃんにはレギュラーを

四半世紀ぶりに捕手時代の不名誉な記録がクローズアップされた和田は、1997年、強肩、俊足、強打の三拍子揃った捕手でドラフト4位で西武に入団した。チームには、1980年代半ばから正捕手を務め、リーグ5連覇の黄金時代を支えたベテラン・伊東勤が健在だった。

西武が本拠地を構えるベルーナドーム

このような事情から入団時に野手転向を打診されたが、東尾修監督に「キャッチャーをやりたい」と直訴。外野手、DHと併用されながら、2000年までの4年間で48試合に捕手で出場した。

翌01年の開幕戦では東尾監督の発案で、入団3年目の若きエース・松坂大輔と“新世紀バッテリー”を結成。シーズン最後の6試合でもすべて先発マスクをかぶった。

V争いのさ中の9月24日の近鉄戦では、松坂とのバッテリーで必勝を期したにもかかわらず、2点リードの9回に北川博敏のソロと中村紀洋の2ランを許し、悪夢の逆転サヨナラ負け。チームは事実上V逸となった。

さらにシーズン最終戦、10月1日の日本ハム戦で、前出の1試合3捕逸を記録してしまう。

2回の満塁のピンチで2つの捕逸を喫すると、8回にも捕逸を記録。1987年の八重樫幸雄（ヤクルト）ほか史上6人目のワーストタイとなった。

この悔しさをバネに翌年の雪辱を誓ったが、オフの監督人事が運命を大きく変える。

同年限りで退任した東尾監督に代わり、球団は伊東に次期監督を要請した。実現すれば正捕手獲りのチャンスだったが、伊東は現役続行を望んで固辞。代わって伊原春樹監督が就任した。

4年ぶりV奪回を託された伊原監督は、同年自己最多の16本塁打を記録した和田の打力を生かすため、「ベンちゃんにはレギュラーを獲ってもらいたい」と外野へのコンバートを通告する。

“捕手失格”の烙印を押されたも同然の和田は大きなショックを受けたが、「逃げ場はない」と自らに言い聞かせ、外野手用グローブだけを持って秋季練習に参加。人一倍の努力に加え、守備の負担が軽減された翌02年は30歳にして初めて規定打席に到達し、打率.319、33本塁打、81打点でチームの優勝に貢献した。

そして、捕手時代の5年間で149安打しか記録していなかったが、02年以降の14年間で1851安打を積み上げ、中日移籍8年目の2015年6月11日のロッテ戦で史上45人目の通算2000安打を達成――。結果的に1試合3捕逸が回りまわって球界のレジェンドを生み出したと言っても良いだろう。

捕手からのコンバートが運命を変えることも

中日、楽天で史上2人目の両リーグ本塁打王の快挙を達成した山崎武司は、捕手時代の“ある事件”がきっかけで野手にコンバートされた。

1987年にドラフト2位で中日に入団した山崎だったが、自著によれば「中日に入ってから、このポジションが嫌いになった」という。

理由は大きく二つある。

2学年上の中村武志が正捕手に定着し、出番に恵まれなかったこと。捕手を続ける限り十分な打撃練習ができず、最大の武器である打力を生かせないと感じたためだ。

転機はプロ3年目、89年10月15日の広島戦。この日先発マスクをかぶった山崎は、正田耕三に5盗塁を許す。しかも送球は野手がタッチできる範囲に収まらず、2度の悪送球で余計な失点まで与えてしまった。

正田は7回にも代わった中村からNPB歴代トップタイの1試合6盗塁を決め、逆転でタイトルを獲得した。

結果的に快挙をアシストする形となった山崎は、星野仙一監督から叱責を受けたが、これをきっかけに外野手転向が実現。まさに災い転じて福となった。

その後は96年に36本塁打、楽天時代の07年に43本塁打でセ・パ両リーグ本塁打王となるなど、通算403本塁打を記録した。

昭和のレジェンドでは、“世界の鉄人”衣笠祥雄も広島入団時は捕手だった。

入団1年目にプロのレベルの高さを痛感する。

1軍昇格後、ブルペンで先輩投手のフォークを捕れず4球連続で落球。5球目にやっと捕球できたが、「もういい」とお役御免になってしまった。

途中出場でマスクをかぶった1965年9月5日の巨人戦では、4回2死一塁、城之内邦雄の空振り三振直後、ショートバウンドで捕球したにもかかわらず、ノータッチでボールをトスしてベンチに引き揚げてしまう。これにより振り逃げが記録されるチョンボも犯している。

その後、当時の白石勝巳監督に一塁へのコンバートを命じられる。捕手への未練はあったが、「守りの要である捕手は守備面の負担が大きい。ファーストのほうが打撃に力を注げる」という考えが、通算504本塁打（歴代7位タイ）の大打者を生んだ。

このほか小笠原道大、飯田哲也、江藤智らも捕手から野手に転向し、成功を収めている。ひとつの失敗や転機が、キャリアを大きく変えることもある。捕手からのコンバートが生んだ成功例は、そのことを雄弁に物語っている。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘! 激突! 東都大学野球』（ビジネス社）

デイリー新潮編集部