他殺か、自死か――。2007年4月16日、ワンルームマンションの一室で発見された20代女性の遺体は、一般的には自死と判断されるはずだった。しかし、部屋からなぜか消えていたのは携帯電話と鍵。そこから警察は、女性が怪しいネット掲示板を閲覧していたことを突き止めた。「デスパ」と名乗る男が運営するこの掲示板はいわゆる“自殺サイト”。デスパはそこで、希望者たちに睡眠導入剤を販売していたのだ。「週刊新潮」のバックナンバーで事件を振り返る。

（以下、「週刊新潮」2007年10月25日号「『妻』のクスリを流用していた『自殺サイト』管理人」を再編集しました）

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【写真】赤い画面に黄色の文字…「デスパ」が管理人だったネット掲示板の異様な画面

現場は完全な“密室”

施錠されたワンルームマンションの一室に横たわる女性の遺体。大量の錠剤を飲んだ形跡がある一方、着衣に乱れはなく財布も残されていた。加えてテーブルには“この部屋で死にたい”と書かれた遺書。自死を疑う余地はないと思われた。

部屋からは携帯電話と鍵が消えていた

2007年4月16日、変わり果てた姿で見つかったのは20代女性のAさん。数日前から連絡が取れなくなり、心配した父親がマンションを訪れ、事態が発覚した。現場は完全な“密室”だった。

「彼女は県内の病院に通い、部屋から抗うつ剤も発見された。九分九厘“自死”という状況でした。唯一の疑問は彼女の部屋から消えていた物。それは“携帯電話”と“鍵”です」

と語るのは捜査関係者。確かに、何者かが部屋の鍵を持ち出していれば、密室のトリックは破れる。

「一方、電話番号から携帯の履歴を照会したところ、彼女が自殺サイトを閲覧していたことが判明。通話記録から『デスパ』と名乗るサイト管理人の男を特定した。捜査の結果、男がサイトを媒介として睡眠導入剤を売り捌いていたことが分かった」（同）

“楽に死にたい”と相談

神奈川県警は7月にサイトの管理人であるB（33）を麻薬取締法違反の疑いで逮捕。さらに、今月10日には嘱託殺人の容疑で改めて逮捕したのである。

「Bは十数人に対して睡眠導入剤を販売し、約100万円を稼いだ。Aさんは4月5日に“楽に死にたい”と相談していた」（同）

その後、2人はメールのやり取りを頻繁に繰り返す。

「彼女が“自死に見せかけて欲しい”とのメールを送ると、Bは“練炭、毒殺、射殺等がある”と答えている。金額に関しても“お任せなら45万円”と詳細に提示していた。最終的に20万円の振込みを確認し、Bは彼女の部屋へ薬品を届けに訪れました。4月12日、薬を飲み、意識が朦朧としたAさんの頭にBはポリ袋を被せ、窒息死させた。逮捕後、携帯と鍵は別々に捨てたと供述した」（同）

とても気さくな優しい人

人間の死を金に換える許し難いビジネス。そんな悪業を手掛けた男は、周囲には全く別の顔を見せていた。

「逮捕を知った時も同姓同名の別人だと思ってました。あの子煩悩なパパが……」と話すのは、Bの自宅アパートの近隣住民。Bは妻子と3人で暮らしていた。

「金髪でしたけど、とても気さくな優しい人。電気工事の仕事をしているせいか、いつも作業着姿。深夜に出勤して早朝に帰宅していた。小学生の娘さんに自転車の乗り方を教えたり、親子3人で買い物に行く姿もよく見掛けましたよ」（同）

7月に逮捕されたことは、誰も知らなかったという。

「旦那さんの姿が見えなくなった後、8月に入ってから奥さんと子供が挨拶もなく引っ越した。まさか逮捕されていたなんて。近所では、旦那さんが転勤になって家族も一緒に行ったのだと話していました」（別の住民）

匿名の悪意がネット上に蔓延

一見、幸せそうに見えた家族。だが、夫は自らの浅はかな行動によって金銭の必要に迫られていた。

「Bにはギャンブルで約600万円の借金があり、その返済に窮していました。そこで睡眠導入剤の販売を考えた。通常、薬局では手に入らない薬品ですが、妻に処方された薬を流用し続けていた」（社会部記者）

Bが捌いた薬品は、妻1人に処方されたにしては量が多い気もするが、

「奥さんは既に数年前から不眠を訴え、睡眠導入剤を処方されていた。Bが販売したのはその残りでした。ただ、Bは“こんなに売れるとは思わなかった”と供述しており、今回の逮捕がなければ奥さんも犯罪の片棒を担がされた可能性が高い」（捜査関係者）

現存するサイトには、“第二のデスパ”との書き込みまである。匿名の悪意がネット上に蔓延（はびこ）っている。

（以上、「週刊新潮」2007年10月25日号より）

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嘱託殺人罪の法定刑は「軽すぎる」か

ネットで知り合った者同士が集団で命を絶つ事件や、自死を願う者から依頼を受けた嘱託殺人未遂は、2000年代初頭からすでに社会問題化していた。

かつての嘱託殺人罪は、病に苦しむ身内などに対するものが大半だったため、法定刑は6カ月以上7年以下の懲役または禁錮と殺人罪よりも軽い。この事件は自死の手段に使われるケースが表面化したことになるが、当時の警察庁によれば、実際に金銭が支払われ、さらに依頼が“完遂”されたことは「異例」だという。

嘱託殺人と麻薬特例法違反に問われたBの公判は、2007年12月6日に横浜地裁で始まった。検察側の冒頭陳述では、Bの借金が1200万円に膨れ上がっていたことや、Aさんが窒息死するまで煙草を吸うなどしていたこと、その後にAさんのミニコンポを持ち帰っていたことなども明らかになった。

検察側はこの事件を「通常の殺人に匹敵」として、麻薬特例法違反との併合罪で懲役13年、罰金100万円、追徴金約81万円を求刑。2008年2月28日の地裁判決では、法定刑を判断して懲役9年（罰金と追徴金は求刑通り）となった。

Bは判決を不服として控訴したが、2008年7月28日、東京高裁は控訴を棄却。同年12月には、最高裁が8日付で上告の棄却を決定し、判決が確定した。

【相談窓口】

〇日本いのちの電話連盟

電話：0570-783-556（午前10時〜午後10時）

https://www.inochinodenwa.org/

〇よりそいホットライン（一般社団法人 社会的包摂サポートセンター）

電話 0120-279-338（24時間対応。岩手県・宮城県・福島県からは末尾が226）

https://www.since2011.net/yorisoi/

〇厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」やSNS相談

電話0570-064-556（対応時間は自治体により異なる）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_info.html

〇いのち支える相談窓口一覧（都道府県・政令指定都市別の相談窓口一覧）

https://jscp.or.jp/soudan/index.html

デイリー新潮編集部