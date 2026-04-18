ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地でロッキーズと対戦する。ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーは昼でも気温はわずか1度。さらに大雪により、グラウンド一面が雪で真っ白となった。米メディアは雪が降る中、寒そうに移動バスを降りた大谷翔平投手（31）の私服姿をSNSで公開した。

米ポッドキャスト「ジョムボーイ・メディア」の野球アカウント「トーキン・ベースボール」は、インスタグラムやXで「Snowhei Ohtani」とショウヘイとsnow（雪）をかけた造語を記し、雪が降る中、大谷が移動する写真を投稿した。

大谷はキャップのつばを後ろ向きにかぶり、グレーの厚手ブルゾン、黒のパンツ姿だった。普段は温暖なロサンゼルスが本拠とあり、4月に厚着する大谷の姿は貴重と言える。

この投稿には「寒いでしょうね 試合大丈夫でしょうか？心配です」「ショウヘイの力を弱めるものがあるとしたら、それは雪かもしれない」「雪の中ご出勤」などと反応が寄せられた。

大谷はこの日のロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場する。相手先発は菅野智之でメジャー2度目の対決が待ち受けている。