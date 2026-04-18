高血圧と脂質異常症が血管を詰まらせる？ 動脈硬化が進行する仕組みと予防法を解説

血管が詰まる現象の多くは、動脈硬化という血管の変化が土台となって起こります。コレステロールや脂質が血管壁に蓄積してプラークを形成するメカニズムや、高血圧・脂質異常症といった危険因子が重なることでリスクが相乗的に高まる仕組みについて、医学的な観点からわかりやすく解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

血管が詰まる主な原因

血管が詰まる現象は、多くの場合、動脈硬化という血管の老化現象が基盤となって起こります。しかし、その進行には複数の要因が関与しており、個人差も大きいことが特徴です。ここでは、血管が詰まる主な原因について詳しく解説します。

動脈硬化のメカニズム

動脈硬化は、血管の内側にコレステロールなどの脂質が蓄積し、プラークと呼ばれる塊を形成する過程です。このプラークが徐々に大きくなると、血管の内腔が狭くなり、血流が制限されます。プラークの表面が破れると、そこに血小板が集まって血栓が形成され、血管が完全に詰まることがあります。動脈硬化の進行には、LDLコレステロールの酸化が重要な役割を果たしています。酸化されたLDLコレステロールは、血管壁の内皮細胞を傷つけ、炎症反応を引き起こします。白血球の一種であるマクロファージ（体内に侵入した細菌や異物、不要になった細胞などを取り込んで処理する働きを持つ免疫細胞）が酸化LDLを取り込み、泡沫細胞となってプラークの形成に関与します。この過程は数年から数十年にわたって徐々に進行するため、若年期からの予防が重要です。

高血圧と脂質異常症の影響

高血圧は、血管壁に持続的に高い圧力がかかる状態であり、血管の内皮細胞を傷つけます。傷ついた血管壁には脂質が沈着しやすくなり、動脈硬化が進行します。また、高血圧によって血管が硬くなり、柔軟性が失われることで、血流に対する抵抗が増加します。脂質異常症は、LDLコレステロールや中性脂肪が高い状態、またはHDLコレステロールが低い状態を指します。特にLDLコレステロールが140mg/dL以上の場合、動脈硬化のリスクが高まるとされています。これらの危険因子が複数重なると、リスクは相乗的に増加するため、総合的な管理が必要です。

まとめ

血管の詰まりは、生活習慣や基礎疾患と深く関連しており、自覚症状が乏しいまま進行することが多い病態です。しかし、初期のサインを見逃さず、適切な食生活や運動習慣を取り入れ、定期的な検査を受けることで、予防や早期発見が可能です。胸痛や手足のしびれ、言語障害などの危険サインが現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。血管の健康は、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気を防ぐための基盤となります。日々の小さな積み重ねが、将来の健康を守ることにつながります。気になる症状や検査結果がある方は、循環器内科や内科の専門医に相談し、適切な治療や生活指導を受けることをお勧めします。

参考文献

日本動脈硬化学会 「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」

日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2025」

厚生労働省「循環器病対策」

日本循環器学会「2025年改訂版 心不全診療ガイドライン」

国立循環器病研究センター「病気について」

日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021（改定2025）」