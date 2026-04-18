「全く予想がつかない結果でした！」（中島健人）『プロラン』で衝撃のデビューランキング発表

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4月20日22時から放送される『プロフェッショナルランキング』。

今回は音楽のプロ149人が選ぶ「衝撃のデビューランキング」を届ける。

■HANA・ゆず・YOASOBI・PUFFY…“衝撃デビュー”を飾ったアーティストが続々ランクイン

『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』はその道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。坂上忍がチェアマン、中島健人がプレゼンターを務める。

レギュラー放送3回目となる今回は、作詞家・作曲家はもちろんのこと、ライブ演出やテレビの音響効果まで、音楽に携わるあらゆるプロ149人がアンケートに回答。プロの目線で選んだ、「衝撃のデビューランキング」BEST20を届ける。

2025年に衝撃デビューを飾り紅白出場も成し遂げたHANA、圧倒的歌唱力と当時17歳という若さで音楽シーンに衝撃を与えたAdo、路上ライブから人気に火がつき大ヒットを遂げたゆずの他、Official髭男dism、ポルノグラフィティ、YOASOBI、PUFFYなど、音楽シーンを揺るがす衝撃デビューを飾ったアーティストたちが続々とランクイン。

また、ランクインしたアーティストたちにガチ投票を行った音楽のプロたちが“衝撃を受けたポイント”も紹介される。音楽のプロたちの独自の目線のコメントに、坂上忍も「面白い！」と思わず唸る。“衝撃のデビューランキング”の頂点に輝くのは、はたしてどのアーティストなのか？ ぜひ予想しながら楽しもう。

■中島健人 コメント

■坂上忍 コメント

■番組情報

TBS『プロフェッショナルランキング』

04/20（月）22:00～22:57

チェアマン：坂上忍

プレゼンター：中島健人

スタジオパネラー（※50音順）：ハライチ（岩井勇気、澤部佑）、ゆうちゃみ、横澤夏子

■関連リンク

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/professionalranking/

番組公式X

https://x.com/tbs_hranking

中島健人 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/156

https://www.nakajimakento.com