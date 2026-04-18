今週の【上場来高値銘柄】ＪＥＳＣＯ、シンフォニア、ファストリなど71銘柄
今週の日経平均株価は、米国とイランによる停戦交渉の進展期待を支えにリスク選好の買いが続き、前週末比1551円高の5万8475円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は71社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、統用蓄電池など受注増加し2月中間期経常益2.2倍となったＪＥＳＣＯホールディングス <1434> [東証Ｓ]、上期業績予想を上方修正したテクノフレックス <3449> [東証Ｓ]、防衛関連のコアサプライヤーとして野村證券が買い推奨したシンフォニア テクノロジー <6507> [東証Ｐ]、コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が続いた村田製作所 <6981> [東証Ｐ]、2月中間期好調で通期業績・配当予想を上方修正した良品計画 <7453> [東証Ｐ]、1対2の株式分割が材料視されたあさくま <7678> [東証Ｓ]など。また、古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、ファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など36社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 2銘柄
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3104> 富士紡ＨＤ [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 4銘柄
<4063> 信越化 [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4971> メック [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 2銘柄
<4549> 栄研化 [東証Ｐ]
<4553> 東和薬品 [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 3銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 5銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5801> 古河電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5816> オーナンバ [東証Ｓ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 9銘柄
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]
<6278> ユニオンツル [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6387> サムコ [東証Ｐ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 18銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6524> 湖北工業 [東証Ｓ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6627> テラプローブ [東証Ｓ]
<6644> 大崎電 [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6794> フォスター [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
<6960> フクダ電 [東証Ｓ]
<6961> エンプラス [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 1銘柄
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 2銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 4銘柄
<5243> ノート [東証Ｇ]
<5589> オートサーバ [東証Ｓ]
<9412> スカＪＳＡＴ [東証Ｐ]
<9441> ベルパーク [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 5銘柄
<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]
<7521> ムサシ [東証Ｓ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 3銘柄
<7453> 良品計画 [東証Ｐ]
<7678> あさくま [東証Ｓ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 5銘柄
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<8715> アニコムＨＤ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 2銘柄
<3271> グローバル社 [東証Ｓ]
<5532> リアルゲイト [東証Ｇ]
● サービス業――――――――― 2銘柄
<4691> ワシントンＨ [東証Ｓ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、統用蓄電池など受注増加し2月中間期経常益2.2倍となったＪＥＳＣＯホールディングス <1434> [東証Ｓ]、上期業績予想を上方修正したテクノフレックス <3449> [東証Ｓ]、防衛関連のコアサプライヤーとして野村證券が買い推奨したシンフォニア テクノロジー <6507> [東証Ｐ]、コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が続いた村田製作所 <6981> [東証Ｐ]、2月中間期好調で通期業績・配当予想を上方修正した良品計画 <7453> [東証Ｐ]、1対2の株式分割が材料視されたあさくま <7678> [東証Ｓ]など。また、古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、ファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など36社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 2銘柄
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3104> 富士紡ＨＤ [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 4銘柄
<4063> 信越化 [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4971> メック [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 2銘柄
<4549> 栄研化 [東証Ｐ]
<4553> 東和薬品 [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 3銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 5銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5801> 古河電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5816> オーナンバ [東証Ｓ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 9銘柄
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]
<6278> ユニオンツル [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6387> サムコ [東証Ｐ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 18銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6524> 湖北工業 [東証Ｓ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6627> テラプローブ [東証Ｓ]
<6644> 大崎電 [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6794> フォスター [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
<6960> フクダ電 [東証Ｓ]
<6961> エンプラス [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 1銘柄
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 2銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 4銘柄
<5243> ノート [東証Ｇ]
<5589> オートサーバ [東証Ｓ]
<9412> スカＪＳＡＴ [東証Ｐ]
<9441> ベルパーク [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 5銘柄
<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]
<7521> ムサシ [東証Ｓ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 3銘柄
<7453> 良品計画 [東証Ｐ]
<7678> あさくま [東証Ｓ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 5銘柄
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<8715> アニコムＨＤ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 2銘柄
<3271> グローバル社 [東証Ｓ]
<5532> リアルゲイト [東証Ｇ]
● サービス業――――――――― 2銘柄
<4691> ワシントンＨ [東証Ｓ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
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