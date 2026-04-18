「フォッフォッフォ」石丸伸二、まさかの“サンタクロース”に 「恋とはなんぞや」発言の真意
ABEMA（アベマ）のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（後10：00）の第3回が17日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送された。
【映像】意外にもノリノリな表情！石丸伸二、まさかの“サンタクロース”に
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
17日の放送では、前回、気になる相手と一夜を共に過ごすことができる特別な鍵「聖なる処方箋キー」を手にした現役東京大学大学院生・あさが、その相手を発表。スタジオでは「しんじ？」「なんかまさかつはないと思う」と予想が飛び交う中、相手としてフリーアナウンサー・まさかつを指名したあさに、スタジオは「この子読めない！」「なんでなんで？」と騒然となる。
選んだ理由について、あさは「2ショットをしていない人で、一番話していない人を選んだ」と説明。さらに「私はなんのためにここに来たんだっけと考えて、ここで動かなきゃまた同じことになると思った」と語り、自ら動く決断を下した背景も明かした。
そうして一夜を共にすることとなったあさとまさかつは、恋愛観について語り合いながら急接近していく。一方で、その後の2日目のデートでは、あさとしんじ（石丸伸二）が再びペアに。男性メンバーが用意したクリスマスプレゼントをもとにデート相手を決める中で、あさは「（プレゼントを用意したのは）しんじだと思って選んだ」と明かし、さらに「一緒にいて楽しいから」と率直な思いを告白。これに対し、しんじも「お、褒められた？よかったです」と照れくさそうに笑みを見せる場面もあり、2人はサウナデートでさらに距離を縮めていく。
しかし、そこに恋の特効薬「好きなデートに乱入しちゃう！？」を受け取ったまさかつが乱入。「しんじと闘います」と宣言し、あさをめぐる三角関係が一気に動き出す展開に。スタジオからも「あさの取り合いになってる」「でもなんかしんじ余裕そう？」といった声が上がり、緊張感が高まった。
また2日目のデート発表では、しんじがサンタ姿で登場し、プレゼントを配るという一幕も。予想外の姿にスタジオからは「こういうの意外とノリノリでやってくれるんだ！」「ちょっと意外だよね。可愛い」と歓声が上がった。
さらに恋の矢印を確認する場面では、しんじが「恋とはなんぞやという定義からはじめねばならんかもしれない」「恋とは人と向き合うコミュニケーションの一形態にすぎない」と独自の恋愛観を語る“しんじ節”も炸裂。見届け人のひろゆきから「このやたら言葉を紡ぐ感じ、あんま変わってない」とツッコミが飛び出し、スタジオは笑いに包また。
【映像】意外にもノリノリな表情！石丸伸二、まさかの“サンタクロース”に
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
選んだ理由について、あさは「2ショットをしていない人で、一番話していない人を選んだ」と説明。さらに「私はなんのためにここに来たんだっけと考えて、ここで動かなきゃまた同じことになると思った」と語り、自ら動く決断を下した背景も明かした。
そうして一夜を共にすることとなったあさとまさかつは、恋愛観について語り合いながら急接近していく。一方で、その後の2日目のデートでは、あさとしんじ（石丸伸二）が再びペアに。男性メンバーが用意したクリスマスプレゼントをもとにデート相手を決める中で、あさは「（プレゼントを用意したのは）しんじだと思って選んだ」と明かし、さらに「一緒にいて楽しいから」と率直な思いを告白。これに対し、しんじも「お、褒められた？よかったです」と照れくさそうに笑みを見せる場面もあり、2人はサウナデートでさらに距離を縮めていく。
しかし、そこに恋の特効薬「好きなデートに乱入しちゃう！？」を受け取ったまさかつが乱入。「しんじと闘います」と宣言し、あさをめぐる三角関係が一気に動き出す展開に。スタジオからも「あさの取り合いになってる」「でもなんかしんじ余裕そう？」といった声が上がり、緊張感が高まった。
また2日目のデート発表では、しんじがサンタ姿で登場し、プレゼントを配るという一幕も。予想外の姿にスタジオからは「こういうの意外とノリノリでやってくれるんだ！」「ちょっと意外だよね。可愛い」と歓声が上がった。
さらに恋の矢印を確認する場面では、しんじが「恋とはなんぞやという定義からはじめねばならんかもしれない」「恋とは人と向き合うコミュニケーションの一形態にすぎない」と独自の恋愛観を語る“しんじ節”も炸裂。見届け人のひろゆきから「このやたら言葉を紡ぐ感じ、あんま変わってない」とツッコミが飛び出し、スタジオは笑いに包また。