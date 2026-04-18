日曜劇場『ＧＩＦＴ』国見明保役に安田顕 キャラクター紹介（16）
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜 後9：00）が新たにスタート。今回は、安田顕が演じる国見明保を紹介する。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
安田顕が演じる国見明保は、車いすラグビーの元選手でもあり、車いすラグビーを単なるレクリエーションではなく、一つのスポーツを極めるアスリートの道として確立することを使命としている“名将 ”。冷酷に見える一方で、車いすラグビーの未来と選手を誰よりも思う、情に厚い人物。突然車いすラグビーの世界に現れたド素人の伍鉄に対し、侮辱されたような思いから強い嫌悪感を抱く。また、ブルズとはある深い縁があり…。
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