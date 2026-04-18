田中裕二、痛恨のツッコミ→太田光がすかさず「考えてツッコミやれ（笑）！」 『タイタンライブ』で大熱演も
お笑いコンビ・爆笑問題が17日、都内で行われた『タイタンライブ』4月公演に出演。映画『ゴジラ-0.0』（11月3日公開）に関するネタの中では、太田光が田中裕二の“ツッコミ”に対して、ツッコミ返す一幕があった。
【写真たくさん】大熱演！漫才でさまざまな表情を見せた爆笑問題
同映画には、神木隆之介演じる敷島浩一と、浜辺美波演じる典子の続投が決定。太田が、その流れで「ゴジラも続投！降ろされるんじゃないかってヒヤヒヤしていたらしいよ。そうなったら、神木くんと浜辺さんの物語に…」とボケたところで、田中が「誰が見るんだよ！（あくまで）ゴジラだから！」とツッコミ。田中としては、ゴジラ映画にゴジラが出ないと誰が見るのか…という文脈だったのだろうが、失礼なツッコミになってしまい、太田がすかさず「考えてツッコミやれよ（笑）！」と呼びかけていた。その後は、『情熱大陸』でハローキティに密着するというニュースから、太田がサンリオキャラクターを大熱演した。
1996年より2ヶ月に1度、東京銀座で行われる『タイタンライブ』。爆笑問題をはじめ、人気芸人達による同ライブは2009年より、リピート無し、一度限り、『爆笑問題with タイタンシネマライブ』として、全国のTOHOシネマズ系映画館全27館にて同時生中継している。
【出演者】爆笑問題／ ウエストランド／ キュウ／ シティホテル3号室／ネコニスズ／脳みそ夫／あさひ／早乙女零(XXCLUB)
【ゲスト】トンツカタン／ ハライチ／ 紺野ぶるま／ つぶやきシロー／ アイデンティティ／ BOOMER
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同映画には、神木隆之介演じる敷島浩一と、浜辺美波演じる典子の続投が決定。太田が、その流れで「ゴジラも続投！降ろされるんじゃないかってヒヤヒヤしていたらしいよ。そうなったら、神木くんと浜辺さんの物語に…」とボケたところで、田中が「誰が見るんだよ！（あくまで）ゴジラだから！」とツッコミ。田中としては、ゴジラ映画にゴジラが出ないと誰が見るのか…という文脈だったのだろうが、失礼なツッコミになってしまい、太田がすかさず「考えてツッコミやれよ（笑）！」と呼びかけていた。その後は、『情熱大陸』でハローキティに密着するというニュースから、太田がサンリオキャラクターを大熱演した。
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