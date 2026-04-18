◇プロ野球セ・リーグ 阪神2−1中日（17日、甲子園）

阪神は森下翔太選手の7号ソロで勝ち越し、3試合ぶりの勝利を飾りました。

「1-1」の同点で迎えた7回、中日の2番手・根尾昂投手と対戦した森下選手は、初球の150キロのストレートにフルスイング。弧を描いた打球は、レフトスタンドに吸い込まれる勝ち越しの7号ソロとなりました。

森下選手はこの打席を振り返り「3打席ふがいない結果だったので、かなり集中して、初球から振ろうと決めて打席に入りました。すごく感触もよかったですし、風もフォローしてくれていいホームランだったと思います」とコメント。

これでホームラン数は、リーグ2位タイの佐藤輝明選手(4本)に3本差をつけるトップの数字に。「ホームラン、長打力は、オフにこだわってやってきたところだった。まだ始まったばかりですけど、すごく順調にこられているかなと思います」と手応えを明かしました。

さらに「もっともっとホームランを打ちたい。チームにホームラン王がいるので、そこに負けじと食いついていきたいと思います」と語った森下選手。本拠地のファンを前に、さらなる活躍を誓いました。