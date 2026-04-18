超爽やかぁぁぁ♡【ローソン】今すぐ買いに走りたい！「新作スイーツ」

【ローソン】で発売された、いちごを使った「新作スイーツ」に注目。いちごの赤が映えた見た目に心も躍るような、美味しそうなケーキやタルトが登場中です。甘いものを食べて気分を上げたい時や、おやつタイムのコーヒーや紅茶のお供として選んでみませんか？ 今回は、スイーツブロガーが「超爽やか」と評価したいちごのタルトなど、いちごが使われたローソンの新作スイーツをご紹介します。

クリームたっぷり！ 見た目も豪華なケーキ

いちごスイーツ専門店の【ICHIBIKO（イチビコ）】が監修した、「Uchi Café×ICHIBIKO いちごケーキ」。グルグルと巻くように盛り付けられた、たっぷりのマスカルポーネクリームが映え、見た目の豪華さがたまりません。マスカルポーネのリッチでコクのある風味を感じられそうなクリームは、優雅な気分に浸らせてくれるかも。自分へのご褒美にも選びたくなりそうです。

食後に選びやすいカロリー控えめケーキ

いちごケーキのマスカルポーネクリームの下には、いちごカスタードといちごジュレを重ねているそう。いちごの赤が映える断面に、思わず心が躍る人も多いのでは。この贅沢感ながら、公式サイトによると「198kcal」とカロリーは意外と控えめかも。食後のデザートにも食べやすそうです。スイーツブロガー@sujiemonさんによると、「ジュレの甘酸っぱさが際立つ味わい」なのだそう。土台のスポンジ生地も手伝って、軽い口当たりでペロリと完食できるかも。

いちごの爽やかな酸味を楽しめるタルト

こちらも同じくICHIBIKO監修のスイーツ、「Uchi Café×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト」。ハーフカットのいちごがトッピングされており、ジューシーな果汁感も楽しめそうなタルトです。@sujiemonさんは「酸味が広がって超爽やか」と、感想をコメント。さらに「しっとりタルト生地が美味しい」とのことで、本格的な美味しさを実感できるかも。見た目も豪華なので、お気に入りのプレートにのせて本格派カフェ気分を満喫してみて。

ホイップにジャムまで加えた贅沢感！

いちごのフロマージュタルトは、いちごのベイクドチーズ生地、チーズホイップ、いちごクリームを重ね、さらにいちごのジャムを注入した贅沢仕立て。ほどよいチーズの酸味も相まって、クリームたっぷりながら意外と食べやすく感じられるかも。全体的になめらかな口当たりでありつつも、それぞれの層の異なる味も楽しめ、心までほっと癒されるはず。

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writer：S.Hoshino