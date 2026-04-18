25万回以上視聴され1.8万「いいね」を集めているのは、子猫が少しずつこちらへ向かってくる様子。スローモーションかな？と思ってしまうほどのスピードに、視聴者からは「ねむねむちゃんなのかな」「目を細めてるので、見つからずに近づけてる、と思ってそう可愛い」などのコメントが寄せられています。

【動画：暗闇の中からゆっっくりと近づいてくる子猫…まるでスローモーションのような『可愛すぎる動き』】

暗闇から現れた猫

Instagramアカウント「こたろう」に投稿されたのは、エキゾチックショートヘアのこたろうくんが奥の部屋から飼い主さんに向かって歩いてくる様子。奥の部屋は電気がついていなかったため、暗闇からひっそり現れるちょっとホラーな演出のように見えたそうです。

ちんまりした小さなこたろうくんは、止まっているように見えて、ゆっくり足を交互に出していたとのこと。1歩1歩がとてもゆっくりで、スローモーションかと思うほどだったといいます。

抜き足差し足

まるで身を潜めている忍者のように、こたろうくんは身を低くしてじりじりと近寄ってきたとのこと。なぜかこたろうくんは、毎晩のようにゆっくりゆっくり近づいてくるのだそうです。いったいどんな思いで歩いているのでしょうか。

この日のこたろうくんは、たっぷりと時間をかけて数10cmの距離を歩くと、足を止めてきょろきょろし始めたといいます。こたろうくんにしか見えない何かがいるのか、注意深く安全確認をしているのか…謎は深まるばかりです。

よく寝るこたろうくん

子猫のこたろうくんは、まだまだ育ちざかり。ふだんからよく寝るのだそうです。ゆっくり歩くのは、もしかしたら眠いからなのかも？たくさんお昼寝をして寝ぼけている可能性もありますね。

夜だから警戒しているのか、何かが見えているのか、はたまた飼い主さんから隠れているつもりなのか。いろいろと理由は考えられますが、ただゆっくり歩くだけでも可愛いのは尊いもの。大きくなっても続けてほしいものです。

スローモーションで近づいてくるこたろうくんを見た視聴者からは「2倍速にしてもスローだった」「寝ぼけてる？」「諦めて寝よう」などのコメントも。

Instagramアカウント「こたろう」には、おうちにやってきたばかりのこたろうくんの愛らしい姿や、飼い主さんにゴロゴロ甘えるキュートな姿なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こたろう」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。