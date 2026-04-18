大人読者が動かす熱狂の裏側！ ちるちる「ちるちるファンミーティング2026」

記事ポイント BLアワード総合1位『太郎 DON’T ESCAPE！』のヒットを支えた40〜50代中心の「プライム世代」に迫るトークを無料で楽しめます。書店員はなさんやトップレビュアーが登壇し、次の“運命の1冊”に出会うヒントを持ち帰れます。2026年4月19日にサンパール荒川で開催され、申し込み不要で立ち寄れるBLファン注目イベントです。 BLアワード総合1位『太郎 DON’T ESCAPE！』のヒットを支えた40〜50代中心の「プライム世代」に迫るトークを無料で楽しめます。書店員はなさんやトップレビュアーが登壇し、次の“運命の1冊”に出会うヒントを持ち帰れます。2026年4月19日にサンパール荒川で開催され、申し込み不要で立ち寄れるBLファン注目イベントです。

BLアワード2026総合部門1位『太郎 DON’T ESCAPE！』のヒット背景を深掘りできる「ちるちるファンミーティング2026」が開催されます。

作品を愛する読者はもちろん、クリエイターや業界関係者まで集まる場だからこそ、BLトレンドが広がる瞬間を体感できるのが魅力です。

無料で参加できるうえに申し込みも不要なので、BLの今を知りたい人にとって見逃せない1日になりそうです。

ちるちる「ちるちるファンミーティング2026」

開催日：2026年4月19日（日）開催時間：12:30〜16:00会場：サンパール荒川入場料：無料申し込み：不要途中入退場：可能

今回の注目は、BLアワード総合部門1位『太郎 DON’T ESCAPE！』のブレイクを支えた「プライム世代」の存在をひもとくセッションです。

40〜50代を中心とする読者層が、長年にわたってBLトレンドを支えてきた背景を知ることで、人気作が生まれる流れを立体的に味わえます。

ランキングの数字だけでは見えない“なぜ刺さったのか”まで踏み込めるので、BLを読む楽しさがもう一段深くなります。

注目セッション

12:35〜13:40：ヒロシ社長「『プライム世代』がBL市場をリードする！」13:50〜14:45：書店員はなさん「『最高の一冊』に出会う極意」15:00〜15:55：てんてんさん、umeairさん、チル76さん「情熱のレビュー術」各セッション時間：1時間弱

ヒロシ社長のセッションでは、ちるちる暦18年の視点からBLトレンドの形成過程を解説し、ヒット作の広がり方をじっくり追えます。

書店員はなさんのトークでは、数多くの作品に触れてきた現場感覚から“心を揺さぶる1冊”の見つけ方を学べるのがうれしいところです。

さらにトップレビュアーによるレビュー術のセッションでは、推しへの熱量が言葉になる瞬間を知ることで、読む楽しみも語る楽しみも膨らみます。

BLが好きという気持ちを共有できる空間だからこそ、新しい作品との出会いや仲間とのつながりまで期待できるイベントです。

作品の裏側にある読者の熱や市場の動きを知ると、いつもの読書時間も少し特別に見えてきます。

BLの“今”を無料で浴びられる、ちるちるファンミーティング2026の紹介でした。

よくある質問

Q. ちるちるファンミーティング2026は誰でも参加できますか？

A. はい、BLユーザーだけでなく、クリエイターやBL制作に関わる関係者も参加できます。

入場自由で申し込みも不要なので、興味があれば当日にそのまま会場へ足を運べます。

Q. どんな内容のセッションが楽しめますか？

A. 『太郎 DON’T ESCAPE！』のヒットを支えた読者層の分析、書店員による作品の選び方、トップレビュアーのレビュー術まで、BLの楽しみ方を多角的に味わえる3セッションが予定されています。

Q. 途中から参加したり、途中で退場したりできますか？

A. 可能です。

イベントは12:30〜16:00で開催され、各セッションは1時間弱なので、気になるプログラムだけを狙って立ち寄りたい人にも参加しやすい構成です。

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