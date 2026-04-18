ユナイテッド守備陣が緊急事態…… チェルシー戦前にヨロも負傷離脱で本職CBはヘブンのみに
マンチェスター・ユナイテッドを、かつてない守備の崩壊が襲っている。
『THE Sun』によれば、プレミアリーグのチェルシー戦を前に、レニー・ヨロが負傷。遠征メンバーから外れ、最悪の場合は今季絶望の可能性も浮上している。すでにハリー・マグワイアとリサンドロ・マルティネスが出場停止、マタイス・デ・リフトも長期離脱中。本職のセンターバックがエイデン・ヘブンしか残っていないという、悪夢のような状況でロンドンへと乗り込むことになった。
マイケル・キャリック暫定監督は、かつて同様の危機で採用した3バックや、左サイドバックのルーク・ショーを中央に据える緊急策を検討せざるを得ない。守備の要をすべて欠いた状態で、難敵チェルシーの攻撃をいかに凌ぐのか、指揮官の手腕が問われている。
この混乱はピッチ外でも続いていたようだ。マンチェスター市内の鉄道トラブルにより、チームは急遽飛行機の手配に動くなど、移動中も混乱に見舞われた。最終的にはストックポート駅から列車に乗ることができたが、不運が重なっている。
審判の一貫性のない判定によりハンデを背負わされ、さらに負傷が追い打ちをかける形となった。チャンピオンズリーグ出場権を争う連戦を前に、この絶体絶命のピンチをどう乗り越えるのか。赤い悪魔の意地が試されている。