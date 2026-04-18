◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では死球の影響も考慮して投手専念で、打順からは外れていた。相手先発は２打席連発中と相性のいいロッキーズ・菅野智之投手（３６）。４８試合連続出塁記録も継続中で、記録更新に期待がかかる。

この日は試合中の最低気温は極寒０度。試合開始５時間前には球場が辺り一面の雪景色となったが、同１時間前の時点ではほとんどが除雪された。だが、寒さとの戦いは厳しく、ロバーツ監督は「どの打者が寒さを乗り越えるために最も良いメンタル状態でいられるか。手も痛くなりますし、攻撃でも守備でも、とにかく体を温かく保ち、脚をほぐしておくことが必要になるこれはメンタルの勝負。これは自分の精神を試すようなもの」と警戒モードだった。

侍ジャパンとして共に戦った２人による直接対決はメジャー２度目だ。菅野とは昨年９月７日（同８日）の敵地・オリオールズ戦で初対戦。メジャー初対決では２球目シンカーをいきなり中堅右横に放り込むと、続く２打席目も３球目の直球を捉え、圧巻の２打席連発。ＮＰＢ時代も２打数２安打と相性が良く、日米通算では４打数４安打２本塁打と圧倒している。