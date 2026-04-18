◇ナ・リーグ メッツ4─12カブス（2026年4月17日 シカゴ）

メッツは17日（日本時間18日）、敵地でカブスと対戦し、4−12の大敗で泥沼9連敗を喫した。千賀滉大投手（33）は今季4度目の先発で初回に4失点するなど、わずか3回1/3で降板となり、3敗目を喫し、またしても初勝利はつかめなかった。

千賀は初回、3年ぶりの対戦となった鈴木誠也に1死一、三塁から右前に先制打を許すなど、いきなり4失点。直後の2回、味方打線が3点を奪って1点差に迫ったものの、その裏、ホーナーに2ランを浴びた。

鈴木と2度目の対戦となった3回は右飛に抑え、この回こそ無失点だったものの4回1死からスワンソンに内野安打を許したところで降板。3回1/3を投げて6安打7失点（自責点6）だった。

その後もメッツ救援陣がカブス打線の勢いを止めることはできず、14安打12失点と圧倒された。打線はカブス打線と同じく14安打を放ちながら、要所を抑えられて4点にとどまった。

千賀は前回登板の11日アスレチックス戦でも2回1/3を7失点でKOされており、最近2戦に限っては合計5回2/3を投げて14失点。今季成績は4試合で0勝3敗、防御率8・83となった。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、9連敗は2004年8、9月に11連敗を喫して以来の大型連敗という。