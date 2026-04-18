「マジ美人すぎる…」A.B.C-Z・戸塚祥太、モデルショットに反響「性別を超越してる」「わぁ…美しい」
A.B.C-Zの戸塚祥太さんは4月16日、自身のInstagramを更新。美しさと格好良さを兼ね備えたモデルショットを公開しました。
【写真】美しい戸塚祥太
コメントでは「綺麗。ホント綺麗。とっつーの美しさは性別を超越してるね。スキ」「かっこいい 美しい かわいい こんないろんな要素をもった人…世界にあなたしかいません…」「わぁ…美しい…戸塚さんカッコ良すぎます！！」「ビジュがよい こういう麗しいアイテム自然に似合うの凄いなぁ」「マジ美人すぎる……」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】美しい戸塚祥太
「暫く見惚れてしまったわ」戸塚さんは「TVガイドPERSONさん、本日発売です！素敵なお写真いっぱい撮っていただきました！アザーカットのおすそ分けになります！」とつづり、4枚の写真を投稿。おしゃれなコーディネートに身を包んだモデルショットです。アクセサリーやメイク、ウェーブがかった髪など全てが似合っていて、戸塚さんの魅力を引き立てています。赤いサングラスを着用した姿も見られ、とても格好いいです。
「宮本さんみたいになってきてる」2025年10月31日には、ギターを持って笑顔を見せるショットを公開していた戸塚さん。ファンからは「なんか、宮本さんみたいになってきてる」「この楽しそうなお顔好きです」などのコメントが寄せられていました。こちらもとても美しく格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)