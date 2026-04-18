17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と谷沢健一氏が、ヤクルト・丸山翔大について言及した。

丸山は同日の巨人戦、0−7の3回二死二、三塁で先発・ウォルターズの後を受けて登板すると、泉口友汰を中飛に打ち取る。イニング跨ぎとなった4回はダルベック、大城卓三、丸佳浩を三者連続三振。さらに5回も先頭の増田陸に仕留めるなど、この日は2回1/3を投げ、0被安打、5奪三振の好救援を見せた。

坂口は「良くなりましたよね。角度のあるストレート、フォークが武器なんですけど、カーブも良いんですよね。コントロールがある程度まとまってくると、すごく貴重な存在になるのかなと思いますね」と評価した一方で、谷沢氏は「いいことはいいんだけど、ビハインドの7点の場面で出ているから、今日のピッチングが後に続くのか。厳しい見方だけど」と辛口コメント

番組MCの谷繁元信氏は、丸山の良さについて「投げている姿というか、多分みんながいいピッチングしているので、自分も負けてられないぞというような顔に見えたんですよ」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』