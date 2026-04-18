ウスターソースで味がビシッと決まる『豚肉のソース生姜焼き』がこくうまで、弁当に最強！
香ばしく焼けたソースの風味が食欲をそそる、豚肉のしょうが焼き。ウスターソースで味つけすれば、コクとうまみが一気に引き立ち、ご飯がどんどん進みます。
しっかり味でビシッと決まるから、お弁当にもぴったり。これはリピート必至です！
『豚肉のソースしょうが焼き』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……200ɡ
キャベツの葉……6枚（約300ɡ）
しょうがのせん切り……1かけ分
ごま油
塩
こしょう
サラダ油
ウスターソース
みりん
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
キャベツはしんを取り除き、一口大に切る。フライパンにごま油大さじ1/2を強火で熱し、キャベツを入れて炒める。しんなりしたら塩、こしょう各少々をふってさっと炒め、器に盛る。
（2）豚肉を炒める
フライパンにサラダ油大さじ1/2をたして強火で熱し、しょうがを入れて炒める。香りが立ったら豚肉を加えて炒める。
（3）たれをからめて炒める
焼き色がついたらウスターソース大さじ3、みりん大さじ1を加えてさっと炒める。（1）のキャベツの上に盛る。
がっつりおいしくて満足感もばっちり。お弁当にも、おなかがすいた日の夕食にも、うれしいおかずです♪
教えてくれたのは…
藤井 恵フジイ メグミ
料理家
詳細はこちら
女子栄養大学卒業後、料理番組、フードコーディネーターのアシスタントなどを経て、独立。毎日の夕食もお弁当も、昔ながらの料理もヘルシーレシピも、気のきいたおもてなし料理までこなす実力派。考案されるレシピは味のよさと作りやすさを兼ね備えた多くの人に支持されるものばかり。等身大のライフスタイルが幅広い層の憧れとなり、注目を集めている。