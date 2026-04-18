ウスターソースで味がビシッと決まる『豚肉のソース生姜焼き』がこくうまで、弁当に最強！

香ばしく焼けたソースの風味が食欲をそそる、豚肉のしょうが焼き。ウスターソースで味つけすれば、コクとうまみが一気に引き立ち、ご飯がどんどん進みます。

しっかり味でビシッと決まるから、お弁当にもぴったり。これはリピート必至です！

『豚肉のソースしょうが焼き』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……200ɡ

キャベツの葉……6枚（約300ɡ）

しょうがのせん切り……1かけ分

ごま油

塩

こしょう

サラダ油

ウスターソース

みりん

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

キャベツはしんを取り除き、一口大に切る。フライパンにごま油大さじ1/2を強火で熱し、キャベツを入れて炒める。しんなりしたら塩、こしょう各少々をふってさっと炒め、器に盛る。

（2）豚肉を炒める

フライパンにサラダ油大さじ1/2をたして強火で熱し、しょうがを入れて炒める。香りが立ったら豚肉を加えて炒める。

（3）たれをからめて炒める

焼き色がついたらウスターソース大さじ3、みりん大さじ1を加えてさっと炒める。（1）のキャベツの上に盛る。

がっつりおいしくて満足感もばっちり。お弁当にも、おなかがすいた日の夕食にも、うれしいおかずです♪

（『オレンジページ』2026年4月17日より）