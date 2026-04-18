今回は、図々しいママ友に「お揃いの巾着を作って」とねだられ、作った結果起きたことを紹介します。

布代も結構かかってるのに…

「娘の通う幼稚園にKさんというママ友がいますが、Kさんはかなり図々しい人。私に何かと『〇〇して〜』と要求してくるんです。

そんなある日のこと、幼稚園で巾着を持ってくるよう連絡があったのですが、Kさんに『うちの娘の巾着もお願いできる？ お宅の娘さんとお揃いだといいな』『お揃いの巾着作ってよ？』と言われ、断りきれず、作るはめになりました。夜寝る時間を削って頑張りました。

そして、Kさんに出来上がった手作りの巾着を渡しましたが、Kさんは『超かわいい！』とは言ったものの、『ありがとう』などのお礼の言葉はなく、100円程度の市販のお菓子を渡して、そのまま立ち去りました。

『わざわざ可愛い布を買いに行って、夜寝る時間を削って作ったお礼がたったこれだけ？』と思い、すごくモヤモヤしました。布代だって結構かかってるんですよ」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 何かもらうために作ってあげたわけじゃないけれど、こんな態度じゃモヤモヤするのは当然です。この調子だと、また何か作ってほしいと言われそうですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。