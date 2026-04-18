●今週の業種別騰落率ランキング



※4月17日終値の4月10日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 11 業種 値下がり： 22 業種

東証プライム：1570銘柄 値上がり： 727 銘柄 値下がり： 827 銘柄 変わらず他： 16 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 情報・通信業(0275) +7.77 マネフォ <3994> 、さくらネット <3778> 、ＳＢＧ <9984>

２. 電気機器(0266) +4.06 日ケミコン <6997> 、ＨＩＯＫＩ <6866> 、Ｊディスプレ <6740>

３. サービス業(0283) +3.37 ベイカレント <6532> 、カーブスＨＤ <7085> 、シグマクシス <6088>

４. 繊維製品(0255) +2.49 ＴＳＩＨＤ <3608> 、クラボウ <3106> 、シキボウ <3109>

５. その他製品(0269) +2.20 テクセンド <429A> 、フルヤ金属 <7826> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915>

６. 証券・商品(0279) +1.58 マーキュリア <7347> 、マネックスＧ <8698> 、岩井コスモ <8707>

７. その他金融業(0281) +1.15 ネットプロ <7383> 、ムニノバＨＤ <547A> 、ＮＳグループ <471A>

８. 化学(0257) +0.74 日本化 <4092> 、稀元素 <4082> 、日東電 <6988>

９. 銀行業(0278) +0.74 プロクレＨＤ <7384> 、岩手銀 <8345> 、四国銀 <8387>

10. 輸送用機器(0267) +0.44 ティラド <7236> 、マツダ <7261> 、三桜工 <6584>

11. ガラス・土石(0261) +0.20 ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、東海カーボン <5301> 、特殊陶 <5334>

12. パルプ・紙(0256) -0.18 北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880> 、レンゴー <3941>

13. 非鉄金属(0263) -0.28 大阪チタ <5726> 、ＵＡＣＪ <5741> 、住友電 <5802>

14. 精密機器(0268) -0.46 リガクＨＤ <268A> 、日機装 <6376> 、東京計器 <7721>

15. 小売業(0277) -1.04 松屋 <8237> 、ＤＣＭ <3050> 、ＳＦＰ <3198>

16. 陸運業(0271) -1.13 福山運 <9075> 、丸全運 <9068> 、相鉄ＨＤ <9003>

17. ゴム製品(0260) -1.19 藤コンポ <5121> 、ニッタ <5186> 、ブリヂストン <5108>

18. 食料品(0254) -1.27 ヨシムラＨＤ <2884> 、Ｌドリンク <2585> 、ピックルス <2935>

19. 金属製品(0264) -1.29 リンナイ <5947> 、東京綱 <5981> 、文化シヤタ <5930>

20. 医薬品(0258) -1.35 栄研化 <4549> 、塩野義 <4507> 、小野薬 <4528>

21. 保険業(0280) -1.41 ＦＰパートナ <7388> 、東京海上 <8766> 、第一ライフ <8750>

22. 鉄鋼(0262) -1.44 日精線 <5659> 、中部鋼鈑 <5461> 、ＪＦＥ <5411>

23. 海運業(0272) -1.47 商船三井 <9104> 、飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110>

24. 不動産業(0282) -1.83 ケイアイ不 <3465> 、カチタス <8919> 、スターマイカ <2975>

25. 水産・農林業(0251) -1.99 Ｕｍｉｏｓ <1333> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332>

26. 機械(0265) -2.01 ローツェ <6323> 、三菱重 <7011> 、日製鋼 <5631>

27. 倉庫・運輸(0274) -2.22 住友倉 <9303> 、上組 <9364> 、三井倉ＨＤ <9302>

28. 空運業(0273) -2.33 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

29. 電気・ガス(0270) -2.76 東電ＨＤ <9501> 、東ガス <9531> 、Ｊパワー <9513>

30. 石油・石炭(0259) -3.31 出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、ニチレキＧ <5011>

31. 鉱業(0252) -3.34 ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

32. 建設業(0253) -3.43 三機工 <1961> 、タマホーム <1419> 、新日本空調 <1952>

33. 卸売業(0276) -4.30 西華産 <8061> 、三井物 <8031> 、三菱商 <8058>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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