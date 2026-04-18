週間ランキング【値下がり率】 (4月17日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※4月17日終値の4月10日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,325銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <2901> Ｗディッシュ 東証Ｓ -38.7 217 半期報告書提出遅延で監理銘柄（確認中）指定
２. <3557> Ｕ＆Ｃ 東証Ｇ -32.3 655
３. <469A> フィットクル 東証Ｇ -23.6 1841 ピラティス事業の譲受で２６年１１月期は一転営業減益に
４. <7985> ネポン 東証Ｓ -22.4 955 東証上場廃止で福岡単独上場へ
５. <7373> アイドマＨＤ 東証Ｇ -20.5 1363 上期営業利益の低進捗をネガティブ視
６. <2884> ヨシムラＨＤ 東証Ｐ -19.6 747 ホタテ苦戦で２６年２月期営業益が下振れて着地
７. <5304> ＳＥＣカーボ 東証Ｓ -19.4 2361 半導体製造装置関連
８. <4440> ヴィッツ 東証Ｓ -17.4 1288 上期増収増益も１２～２月期営業利益は４４％減
９. <6552> ゲームウィズ 東証Ｓ -15.8 223
10. <3267> フィルＣ 東証Ｓ -15.8 877 １２～２月期営業益が８１％減
11. <7946> 光陽社 東証Ｓ -15.6 417 東証上場廃止で名証単独上場へ
12. <3185> 夢展望 東証Ｇ -15.0 187
13. <3192> 白鳩 東証Ｓ -14.9 417
14. <339A> プログレス 東証Ｇ -14.9 1139 ２７年２月期一転減益へ
15. <549A> ヒトトヒトＨ 東証Ｓ -14.3 508
16. <7255> 桜井製 東証Ｓ -13.9 471 １０月１日付けで上場廃止へ
17. <4439> 東名 東証Ｓ -13.7 819 上期経常が8％減益で着地・12-2月期も6％減益
18. <6521> オキサイド 東証Ｇ -13.6 4050 半導体関連
19. <280A> ＴＭＨ 東証Ｇ -13.4 1337 １２～２月期営業赤字で着地
20. <7709> クボテック 東証Ｓ -12.8 116
21. <3077> ホリイフード 東証Ｓ -12.7 742
22. <1961> 三機工 東証Ｐ -12.7 7180 データセンター関連
23. <9767> 日建工学 東証Ｓ -12.6 1672
24. <6239> ナガオカ 東証Ｓ -12.6 1563
25. <8931> 和田興産 東証Ｓ -12.4 1447 ２７年２月期は大幅減益・配当減額へ
26. <9601> 松竹 東証Ｐ -12.4 10180 ２７年２月期最終益５８％減の計画で失望感
27. <3021> ＰＣＮＥＴ 東証Ｓ -12.4 2058 ２６年５月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感
28. <9168> ライズＣＧ 東証Ｇ -12.3 426 ２７年２月期最終益は４７％減へ
29. <3189> ＡＮＡＰＨＤ 東証Ｓ -12.3 164 上期最終が赤字転落で着地・12-2月期は赤字拡大
30. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ -12.2 602 １２～２月は営業赤字幅拡大
31. <2379> ディップ 東証Ｐ -12.2 1805 ２６年２月期下振れ着地を嫌気
32. <4735> 京進 東証Ｓ -12.1 341
33. <1419> タマホーム 東証Ｐ -11.9 3575 今期配当予想の減額修正を嫌気
34. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ -11.8 6700 東証が信用規制の臨時措置を実施
35. <4412> サイエンスＡ 東証Ｇ -11.7 1703 人工知能関連
36. <4676> フジＨＤ 東証Ｐ -11.4 3773 グループ会社DXYZの顔認証IDプラットフォーム『FreeiD』を大津熊本の大規模賃貸に導入
37. <3678> メディアドゥ 東証Ｐ -11.3 1392 ２７年２月期営業減益へ
38. <7426> 山大 東証Ｓ -11.3 704
39. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ -11.2 657
40. <6173> アクアライン 東証Ｇ -11.2 135 東証が監理銘柄（審査中）に指定
41. <3399> 山岡家 東証Ｓ -11.0 3145
42. <9716> 乃村工芸社 東証Ｐ -11.0 1214
43. <9417> スマバ 東証Ｓ -10.8 339
44. <8061> 西華産 東証Ｐ -10.7 2817 ドローン関連
45. <8237> 松屋 東証Ｐ -10.7 1993 今期経常は50％減益へ
46. <4429> リックソフト 東証Ｇ -10.6 876 今期経常は44％減益へ
47. <4889> レナ 東証Ｇ -10.5 1446 人工知能関連
48. <1965> テクノ菱和 東証Ｓ -10.2 6430
49. <9602> 東宝 東証Ｐ -10.2 1466.5 今期経常は4％減益へ
50. <9740> ＣＳＰ 東証Ｐ -10.2 2830 人件費増加で２７年２月期営業益は２２％減
株探ニュース
※4月17日終値の4月10日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,325銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <2901> Ｗディッシュ 東証Ｓ -38.7 217 半期報告書提出遅延で監理銘柄（確認中）指定
２. <3557> Ｕ＆Ｃ 東証Ｇ -32.3 655
３. <469A> フィットクル 東証Ｇ -23.6 1841 ピラティス事業の譲受で２６年１１月期は一転営業減益に
４. <7985> ネポン 東証Ｓ -22.4 955 東証上場廃止で福岡単独上場へ
５. <7373> アイドマＨＤ 東証Ｇ -20.5 1363 上期営業利益の低進捗をネガティブ視
６. <2884> ヨシムラＨＤ 東証Ｐ -19.6 747 ホタテ苦戦で２６年２月期営業益が下振れて着地
７. <5304> ＳＥＣカーボ 東証Ｓ -19.4 2361 半導体製造装置関連
８. <4440> ヴィッツ 東証Ｓ -17.4 1288 上期増収増益も１２～２月期営業利益は４４％減
９. <6552> ゲームウィズ 東証Ｓ -15.8 223
10. <3267> フィルＣ 東証Ｓ -15.8 877 １２～２月期営業益が８１％減
11. <7946> 光陽社 東証Ｓ -15.6 417 東証上場廃止で名証単独上場へ
12. <3185> 夢展望 東証Ｇ -15.0 187
13. <3192> 白鳩 東証Ｓ -14.9 417
14. <339A> プログレス 東証Ｇ -14.9 1139 ２７年２月期一転減益へ
15. <549A> ヒトトヒトＨ 東証Ｓ -14.3 508
16. <7255> 桜井製 東証Ｓ -13.9 471 １０月１日付けで上場廃止へ
17. <4439> 東名 東証Ｓ -13.7 819 上期経常が8％減益で着地・12-2月期も6％減益
18. <6521> オキサイド 東証Ｇ -13.6 4050 半導体関連
19. <280A> ＴＭＨ 東証Ｇ -13.4 1337 １２～２月期営業赤字で着地
20. <7709> クボテック 東証Ｓ -12.8 116
21. <3077> ホリイフード 東証Ｓ -12.7 742
22. <1961> 三機工 東証Ｐ -12.7 7180 データセンター関連
23. <9767> 日建工学 東証Ｓ -12.6 1672
24. <6239> ナガオカ 東証Ｓ -12.6 1563
25. <8931> 和田興産 東証Ｓ -12.4 1447 ２７年２月期は大幅減益・配当減額へ
26. <9601> 松竹 東証Ｐ -12.4 10180 ２７年２月期最終益５８％減の計画で失望感
27. <3021> ＰＣＮＥＴ 東証Ｓ -12.4 2058 ２６年５月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感
28. <9168> ライズＣＧ 東証Ｇ -12.3 426 ２７年２月期最終益は４７％減へ
29. <3189> ＡＮＡＰＨＤ 東証Ｓ -12.3 164 上期最終が赤字転落で着地・12-2月期は赤字拡大
30. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ -12.2 602 １２～２月は営業赤字幅拡大
31. <2379> ディップ 東証Ｐ -12.2 1805 ２６年２月期下振れ着地を嫌気
32. <4735> 京進 東証Ｓ -12.1 341
33. <1419> タマホーム 東証Ｐ -11.9 3575 今期配当予想の減額修正を嫌気
34. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ -11.8 6700 東証が信用規制の臨時措置を実施
35. <4412> サイエンスＡ 東証Ｇ -11.7 1703 人工知能関連
36. <4676> フジＨＤ 東証Ｐ -11.4 3773 グループ会社DXYZの顔認証IDプラットフォーム『FreeiD』を大津熊本の大規模賃貸に導入
37. <3678> メディアドゥ 東証Ｐ -11.3 1392 ２７年２月期営業減益へ
38. <7426> 山大 東証Ｓ -11.3 704
39. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ -11.2 657
40. <6173> アクアライン 東証Ｇ -11.2 135 東証が監理銘柄（審査中）に指定
41. <3399> 山岡家 東証Ｓ -11.0 3145
42. <9716> 乃村工芸社 東証Ｐ -11.0 1214
43. <9417> スマバ 東証Ｓ -10.8 339
44. <8061> 西華産 東証Ｐ -10.7 2817 ドローン関連
45. <8237> 松屋 東証Ｐ -10.7 1993 今期経常は50％減益へ
46. <4429> リックソフト 東証Ｇ -10.6 876 今期経常は44％減益へ
47. <4889> レナ 東証Ｇ -10.5 1446 人工知能関連
48. <1965> テクノ菱和 東証Ｓ -10.2 6430
49. <9602> 東宝 東証Ｐ -10.2 1466.5 今期経常は4％減益へ
50. <9740> ＣＳＰ 東証Ｐ -10.2 2830 人件費増加で２７年２月期営業益は２２％減
株探ニュース