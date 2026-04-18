　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※4月17日終値の4月10日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,325銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <2901> Ｗディッシュ　東証Ｓ　　-38.7 　　217　 半期報告書提出遅延で監理銘柄（確認中）指定
２. <3557> Ｕ＆Ｃ　　　　東証Ｇ　　-32.3 　　655　
３. <469A> フィットクル　東証Ｇ　　-23.6　　1841　 ピラティス事業の譲受で２６年１１月期は一転営業減益に
４. <7985> ネポン　　　　東証Ｓ　　-22.4 　　955　 東証上場廃止で福岡単独上場へ
５. <7373> アイドマＨＤ　東証Ｇ　　-20.5　　1363　 上期営業利益の低進捗をネガティブ視
６. <2884> ヨシムラＨＤ　東証Ｐ　　-19.6 　　747　 ホタテ苦戦で２６年２月期営業益が下振れて着地
７. <5304> ＳＥＣカーボ　東証Ｓ　　-19.4　　2361　 半導体製造装置関連
８. <4440> ヴィッツ　　　東証Ｓ　　-17.4　　1288　 上期増収増益も１２～２月期営業利益は４４％減
９. <6552> ゲームウィズ　東証Ｓ　　-15.8 　　223　
10. <3267> フィルＣ　　　東証Ｓ　　-15.8 　　877　 １２～２月期営業益が８１％減
11. <7946> 光陽社　　　　東証Ｓ　　-15.6 　　417　 東証上場廃止で名証単独上場へ
12. <3185> 夢展望　　　　東証Ｇ　　-15.0 　　187　
13. <3192> 白鳩　　　　　東証Ｓ　　-14.9 　　417　
14. <339A> プログレス　　東証Ｇ　　-14.9　　1139　 ２７年２月期一転減益へ
15. <549A> ヒトトヒトＨ　東証Ｓ　　-14.3 　　508　
16. <7255> 桜井製　　　　東証Ｓ　　-13.9 　　471　 １０月１日付けで上場廃止へ
17. <4439> 東名　　　　　東証Ｓ　　-13.7 　　819　 上期経常が8％減益で着地・12-2月期も6％減益
18. <6521> オキサイド　　東証Ｇ　　-13.6　　4050　 半導体関連
19. <280A> ＴＭＨ　　　　東証Ｇ　　-13.4　　1337　 １２～２月期営業赤字で着地
20. <7709> クボテック　　東証Ｓ　　-12.8 　　116　
21. <3077> ホリイフード　東証Ｓ　　-12.7 　　742　
22. <1961> 三機工　　　　東証Ｐ　　-12.7　　7180　 データセンター関連
23. <9767> 日建工学　　　東証Ｓ　　-12.6　　1672　
24. <6239> ナガオカ　　　東証Ｓ　　-12.6　　1563　
25. <8931> 和田興産　　　東証Ｓ　　-12.4　　1447　 ２７年２月期は大幅減益・配当減額へ
26. <9601> 松竹　　　　　東証Ｐ　　-12.4 　10180　 ２７年２月期最終益５８％減の計画で失望感
27. <3021> ＰＣＮＥＴ　　東証Ｓ　　-12.4　　2058　 ２６年５月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感
28. <9168> ライズＣＧ　　東証Ｇ　　-12.3 　　426　 ２７年２月期最終益は４７％減へ
29. <3189> ＡＮＡＰＨＤ　東証Ｓ　　-12.3 　　164　 上期最終が赤字転落で着地・12-2月期は赤字拡大
30. <3907> シリコンスタ　東証Ｓ　　-12.2 　　602　 １２～２月は営業赤字幅拡大
31. <2379> ディップ　　　東証Ｐ　　-12.2　　1805　 ２６年２月期下振れ着地を嫌気
32. <4735> 京進　　　　　東証Ｓ　　-12.1 　　341　
33. <1419> タマホーム　　東証Ｐ　　-11.9　　3575　 今期配当予想の減額修正を嫌気
34. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ　　-11.8　　6700　 東証が信用規制の臨時措置を実施
35. <4412> サイエンスＡ　東証Ｇ　　-11.7　　1703　 人工知能関連
36. <4676> フジＨＤ　　　東証Ｐ　　-11.4　　3773　 グループ会社DXYZの顔認証IDプラットフォーム『FreeiD』を大津熊本の大規模賃貸に導入
37. <3678> メディアドゥ　東証Ｐ　　-11.3　　1392　 ２７年２月期営業減益へ
38. <7426> 山大　　　　　東証Ｓ　　-11.3 　　704　
39. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ　　-11.2 　　657　
40. <6173> アクアライン　東証Ｇ　　-11.2 　　135　 東証が監理銘柄（審査中）に指定
41. <3399> 山岡家　　　　東証Ｓ　　-11.0　　3145　
42. <9716> 乃村工芸社　　東証Ｐ　　-11.0　　1214　
43. <9417> スマバ　　　　東証Ｓ　　-10.8 　　339　
44. <8061> 西華産　　　　東証Ｐ　　-10.7　　2817　 ドローン関連
45. <8237> 松屋　　　　　東証Ｐ　　-10.7　　1993　 今期経常は50％減益へ
46. <4429> リックソフト　東証Ｇ　　-10.6 　　876　 今期経常は44％減益へ
47. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ　　-10.5　　1446　 人工知能関連
48. <1965> テクノ菱和　　東証Ｓ　　-10.2　　6430　
49. <9602> 東宝　　　　　東証Ｐ　　-10.2　1466.5　 今期経常は4％減益へ
50. <9740> ＣＳＰ　　　　東証Ｐ　　-10.2　　2830　 人件費増加で２７年２月期営業益は２２％減

株探ニュース