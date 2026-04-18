週間ランキング【値上がり率】 (4月17日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※4月17日終値の4月10日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,325銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3103> ユニチカ 東証Ｓ 111 3085 データセンター関連
２. <6217> 津田駒 東証Ｓ 108 925 12-2月期(1Q)経常は赤字縮小で着地
３. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 55.2 1397 人工知能関連
４. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ 52.2 2045
５. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 49.6 1149 菊池製作などロボット関連株が動兆しきり、エヌビディアのＡＩロボティクス戦略が加速
６. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ 40.2 171 東証が４月１６日付で監理銘柄（確認中）の指定を解除
７. <6668> ＡＤプラズマ 東証Ｓ 40.1 2804 上期業績は減収減益も最終利益が従来予想を上回って着地
８. <3994> マネフォ 東証Ｐ 38.6 5000 ２６年５月末株主から株主優待制度を導入へ
９. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 38.5 1780 フィジカルAI関連
10. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 36.1 3620
11. <6997> 日ケミコン 東証Ｐ 35.1 2243 コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が顕著
12. <3449> テクノフレ 東証Ｓ 34.9 3880 上半期業績予想を大幅に上方修正
13. <6866> ＨＩＯＫＩ 東証Ｐ 34.4 10700 データセンター需要追い風に１～３月期営業益２８％増
14. <7719> 東京衡機 東証Ｓ 34.4 676 発電設備の試験機ニーズが高まり２７年２月期は営業益２．２倍へ
15. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ 33.6 8120 半導体製造装置関連
16. <3987> エコモット 東証Ｇ 32.9 682 防衛分野での新境地開拓に期待
17. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ 32.5 110
18. <135A> ヴレインＳ 東証Ｇ 31.0 3490 今２月期営業６割増益と５期連続ピーク利益更新へ
19. <278A> テラドローン 東証Ｇ 30.6 6480 ドローン関連
20. <281A> インフォメテ 東証Ｇ 28.9 808 デマンド・レスポンス支援サービスが中国電に採用
21. <7477> ムラキ 東証Ｓ 27.8 2424
22. <9270> バリュエンス 東証Ｇ 27.4 2664 小売・仕入好調で今期業績・配当予想を増額修正
23. <3608> ＴＳＩＨＤ 東証Ｐ 27.4 1434 今期は大幅増益増配計画で上限５．５８％の自社株買いも発表
24. <4371> ＣＣＴ 東証Ｇ 26.2 1145 シグマクシスが５％超の大株主浮上で業容拡大期待高まる
25. <4840> トライアイズ 東証Ｓ 26.1 996
26. <1434> ＪＥＳＣＯ 東証Ｓ 25.9 2340 系統用蓄電池など受注増加し２月中間期経常益２．２倍
27. <6976> 太陽誘電 東証Ｐ 25.1 6203 全固体電池関連
28. <3823> ＷＨＤＣ 東証Ｓ 25.0 55 ＬＥＤ照明販売のコーウェルを子会社化
29. <523A> セイワＨＤ 東証Ｇ 24.9 1876
30. <3558> ジェイドＧ 東証Ｇ 24.6 1999 26年2月期の営業利益56.6％増、統合プロセス進展で会社計画超過達成
31. <4478> フリー 東証Ｇ 24.6 2441 仮想通貨関連
32. <6532> ベイカレント 東証Ｐ 24.4 5618 旺盛なコンサル需要で今期最終益２７％増を計画
33. <3856> Ａバランス 東証Ｓ 24.0 635
34. <3046> ＪＩＮＳＨＤ 東証Ｐ 23.8 6650 下方修正幅は小幅にとどまり買い安心感
35. <3778> さくらネット 東証Ｐ 23.0 3750 Ｊストリームとコンテンツ配信基盤強化で協業開始
36. <338A> ゼンムテック 東証Ｇ 22.8 3040 医療データの流通経路保護
37. <4092> 日本化 東証Ｐ 21.8 3640
38. <7730> マニー 東証Ｐ 21.7 1865 上期営業利益２２％増で従来予想を大きく上回って着地
39. <1407> ウエストＨＤ 東証Ｓ 21.2 2239
40. <6777> ｓａｎｔｅｃ 東証Ｓ 20.7 26530 半導体製造装置関連
41. <325A> テンシャル 東証Ｇ 20.4 4390 ２６年８月期業績予想の上方修正と株式分割・株主優待制度拡充を好感
42. <4490> ビザスク 東証Ｇ 20.2 631 博報堂との資本・業務提携と２７年２月期営業増益見通しを好感
43. <9984> ＳＢＧ 東証Ｐ 19.8 4527 米ハイテク株高鮮明で子会社アームＨＤの年初来高値接近も追い風に
44. <205A> ロゴスＨＤ 東証Ｇ 19.6 1998 第３四半期の営業損益黒字転換と株主優待制度導入を好感
45. <3697> ＳＨＩＦＴ 東証Ｐ 19.4 750 東エレクが1銘柄で約145円分押し下げ
46. <3936> ＧＷ 東証Ｇ 19.2 149
47. <4413> ボードルア 東証Ｐ 19.2 2268 今期の大幅増益・増配見通しに安心感
48. <3923> ラクス 東証Ｐ 19.1 895.2 ３月売上高１９．８％増
49. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 18.9 1070 ＡＩ・ロボティクス融合で商機獲得に期待
50. <552A> ＭＸ米株ＡＩ 東証Ｅ 18.7 2719
株探ニュース
※4月17日終値の4月10日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,325銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3103> ユニチカ 東証Ｓ 111 3085 データセンター関連
２. <6217> 津田駒 東証Ｓ 108 925 12-2月期(1Q)経常は赤字縮小で着地
３. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 55.2 1397 人工知能関連
４. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ 52.2 2045
５. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 49.6 1149 菊池製作などロボット関連株が動兆しきり、エヌビディアのＡＩロボティクス戦略が加速
６. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ 40.2 171 東証が４月１６日付で監理銘柄（確認中）の指定を解除
７. <6668> ＡＤプラズマ 東証Ｓ 40.1 2804 上期業績は減収減益も最終利益が従来予想を上回って着地
８. <3994> マネフォ 東証Ｐ 38.6 5000 ２６年５月末株主から株主優待制度を導入へ
９. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 38.5 1780 フィジカルAI関連
10. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 36.1 3620
11. <6997> 日ケミコン 東証Ｐ 35.1 2243 コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が顕著
12. <3449> テクノフレ 東証Ｓ 34.9 3880 上半期業績予想を大幅に上方修正
13. <6866> ＨＩＯＫＩ 東証Ｐ 34.4 10700 データセンター需要追い風に１～３月期営業益２８％増
14. <7719> 東京衡機 東証Ｓ 34.4 676 発電設備の試験機ニーズが高まり２７年２月期は営業益２．２倍へ
15. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ 33.6 8120 半導体製造装置関連
16. <3987> エコモット 東証Ｇ 32.9 682 防衛分野での新境地開拓に期待
17. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ 32.5 110
18. <135A> ヴレインＳ 東証Ｇ 31.0 3490 今２月期営業６割増益と５期連続ピーク利益更新へ
19. <278A> テラドローン 東証Ｇ 30.6 6480 ドローン関連
20. <281A> インフォメテ 東証Ｇ 28.9 808 デマンド・レスポンス支援サービスが中国電に採用
21. <7477> ムラキ 東証Ｓ 27.8 2424
22. <9270> バリュエンス 東証Ｇ 27.4 2664 小売・仕入好調で今期業績・配当予想を増額修正
23. <3608> ＴＳＩＨＤ 東証Ｐ 27.4 1434 今期は大幅増益増配計画で上限５．５８％の自社株買いも発表
24. <4371> ＣＣＴ 東証Ｇ 26.2 1145 シグマクシスが５％超の大株主浮上で業容拡大期待高まる
25. <4840> トライアイズ 東証Ｓ 26.1 996
26. <1434> ＪＥＳＣＯ 東証Ｓ 25.9 2340 系統用蓄電池など受注増加し２月中間期経常益２．２倍
27. <6976> 太陽誘電 東証Ｐ 25.1 6203 全固体電池関連
28. <3823> ＷＨＤＣ 東証Ｓ 25.0 55 ＬＥＤ照明販売のコーウェルを子会社化
29. <523A> セイワＨＤ 東証Ｇ 24.9 1876
30. <3558> ジェイドＧ 東証Ｇ 24.6 1999 26年2月期の営業利益56.6％増、統合プロセス進展で会社計画超過達成
31. <4478> フリー 東証Ｇ 24.6 2441 仮想通貨関連
32. <6532> ベイカレント 東証Ｐ 24.4 5618 旺盛なコンサル需要で今期最終益２７％増を計画
33. <3856> Ａバランス 東証Ｓ 24.0 635
34. <3046> ＪＩＮＳＨＤ 東証Ｐ 23.8 6650 下方修正幅は小幅にとどまり買い安心感
35. <3778> さくらネット 東証Ｐ 23.0 3750 Ｊストリームとコンテンツ配信基盤強化で協業開始
36. <338A> ゼンムテック 東証Ｇ 22.8 3040 医療データの流通経路保護
37. <4092> 日本化 東証Ｐ 21.8 3640
38. <7730> マニー 東証Ｐ 21.7 1865 上期営業利益２２％増で従来予想を大きく上回って着地
39. <1407> ウエストＨＤ 東証Ｓ 21.2 2239
40. <6777> ｓａｎｔｅｃ 東証Ｓ 20.7 26530 半導体製造装置関連
41. <325A> テンシャル 東証Ｇ 20.4 4390 ２６年８月期業績予想の上方修正と株式分割・株主優待制度拡充を好感
42. <4490> ビザスク 東証Ｇ 20.2 631 博報堂との資本・業務提携と２７年２月期営業増益見通しを好感
43. <9984> ＳＢＧ 東証Ｐ 19.8 4527 米ハイテク株高鮮明で子会社アームＨＤの年初来高値接近も追い風に
44. <205A> ロゴスＨＤ 東証Ｇ 19.6 1998 第３四半期の営業損益黒字転換と株主優待制度導入を好感
45. <3697> ＳＨＩＦＴ 東証Ｐ 19.4 750 東エレクが1銘柄で約145円分押し下げ
46. <3936> ＧＷ 東証Ｇ 19.2 149
47. <4413> ボードルア 東証Ｐ 19.2 2268 今期の大幅増益・増配見通しに安心感
48. <3923> ラクス 東証Ｐ 19.1 895.2 ３月売上高１９．８％増
49. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ 18.9 1070 ＡＩ・ロボティクス融合で商機獲得に期待
50. <552A> ＭＸ米株ＡＩ 東証Ｅ 18.7 2719
株探ニュース