　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※4月17日終値の4月10日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,325銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3103> ユニチカ　　　東証Ｓ　　　111　　3085　 データセンター関連
２. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ　　　108 　　925　 12-2月期(1Q)経常は赤字縮小で着地
３. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ 　　55.2　　1397　 人工知能関連
４. <7375> リファバスＧ　東証Ｇ 　　52.2　　2045　
５. <3444> 菊池製作　　　東証Ｓ 　　49.6　　1149　 菊池製作などロボット関連株が動兆しきり、エヌビディアのＡＩロボティクス戦略が加速
６. <8105> ＢＴＣＪＰＮ　東証Ｓ 　　40.2 　　171　 東証が４月１６日付で監理銘柄（確認中）の指定を解除
７. <6668> ＡＤプラズマ　東証Ｓ 　　40.1　　2804　 上期業績は減収減益も最終利益が従来予想を上回って着地
８. <3994> マネフォ　　　東証Ｐ 　　38.6　　5000　 ２６年５月末株主から株主優待制度を導入へ
９. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ 　　38.5　　1780　 フィジカルAI関連
10. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ 　　36.1　　3620　
11. <6997> 日ケミコン　　東証Ｐ 　　35.1　　2243　 コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が顕著
12. <3449> テクノフレ　　東証Ｓ 　　34.9　　3880　 上半期業績予想を大幅に上方修正
13. <6866> ＨＩＯＫＩ　　東証Ｐ 　　34.4 　10700　 データセンター需要追い風に１～３月期営業益２８％増
14. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ 　　34.4 　　676　 発電設備の試験機ニーズが高まり２７年２月期は営業益２．２倍へ
15. <6227> ＡＩメカ　　　東証Ｓ 　　33.6　　8120　 半導体製造装置関連
16. <3987> エコモット　　東証Ｇ 　　32.9 　　682　 防衛分野での新境地開拓に期待
17. <6740> Ｊディスプレ　東証Ｐ 　　32.5 　　110　
18. <135A> ヴレインＳ　　東証Ｇ 　　31.0　　3490　 今２月期営業６割増益と５期連続ピーク利益更新へ
19. <278A> テラドローン　東証Ｇ 　　30.6　　6480　 ドローン関連
20. <281A> インフォメテ　東証Ｇ 　　28.9 　　808　 デマンド・レスポンス支援サービスが中国電に採用
21. <7477> ムラキ　　　　東証Ｓ 　　27.8　　2424　
22. <9270> バリュエンス　東証Ｇ 　　27.4　　2664　 小売・仕入好調で今期業績・配当予想を増額修正
23. <3608> ＴＳＩＨＤ　　東証Ｐ 　　27.4　　1434　 今期は大幅増益増配計画で上限５．５８％の自社株買いも発表
24. <4371> ＣＣＴ　　　　東証Ｇ 　　26.2　　1145　 シグマクシスが５％超の大株主浮上で業容拡大期待高まる
25. <4840> トライアイズ　東証Ｓ 　　26.1 　　996　
26. <1434> ＪＥＳＣＯ　　東証Ｓ 　　25.9　　2340　 系統用蓄電池など受注増加し２月中間期経常益２．２倍
27. <6976> 太陽誘電　　　東証Ｐ 　　25.1　　6203　 全固体電池関連
28. <3823> ＷＨＤＣ　　　東証Ｓ 　　25.0　　　55　 ＬＥＤ照明販売のコーウェルを子会社化
29. <523A> セイワＨＤ　　東証Ｇ 　　24.9　　1876　
30. <3558> ジェイドＧ　　東証Ｇ 　　24.6　　1999　 26年2月期の営業利益56.6％増、統合プロセス進展で会社計画超過達成
31. <4478> フリー　　　　東証Ｇ 　　24.6　　2441　 仮想通貨関連
32. <6532> ベイカレント　東証Ｐ 　　24.4　　5618　 旺盛なコンサル需要で今期最終益２７％増を計画
33. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ 　　24.0 　　635　
34. <3046> ＪＩＮＳＨＤ　東証Ｐ 　　23.8　　6650　 下方修正幅は小幅にとどまり買い安心感
35. <3778> さくらネット　東証Ｐ 　　23.0　　3750　 Ｊストリームとコンテンツ配信基盤強化で協業開始
36. <338A> ゼンムテック　東証Ｇ 　　22.8　　3040　 医療データの流通経路保護
37. <4092> 日本化　　　　東証Ｐ 　　21.8　　3640　
38. <7730> マニー　　　　東証Ｐ 　　21.7　　1865　 上期営業利益２２％増で従来予想を大きく上回って着地
39. <1407> ウエストＨＤ　東証Ｓ 　　21.2　　2239　
40. <6777> ｓａｎｔｅｃ　東証Ｓ 　　20.7 　26530　 半導体製造装置関連
41. <325A> テンシャル　　東証Ｇ 　　20.4　　4390　 ２６年８月期業績予想の上方修正と株式分割・株主優待制度拡充を好感
42. <4490> ビザスク　　　東証Ｇ 　　20.2 　　631　 博報堂との資本・業務提携と２７年２月期営業増益見通しを好感
43. <9984> ＳＢＧ　　　　東証Ｐ 　　19.8　　4527　 米ハイテク株高鮮明で子会社アームＨＤの年初来高値接近も追い風に
44. <205A> ロゴスＨＤ　　東証Ｇ 　　19.6　　1998　 第３四半期の営業損益黒字転換と株主優待制度導入を好感
45. <3697> ＳＨＩＦＴ　　東証Ｐ 　　19.4 　　750　 東エレクが1銘柄で約145円分押し下げ
46. <3936> ＧＷ　　　　　東証Ｇ 　　19.2 　　149　
47. <4413> ボードルア　　東証Ｐ 　　19.2　　2268　 今期の大幅増益・増配見通しに安心感
48. <3923> ラクス　　　　東証Ｐ 　　19.1 　895.2　 ３月売上高１９．８％増
49. <6629> Ｔホライゾン　東証Ｓ 　　18.9　　1070　 ＡＩ・ロボティクス融合で商機獲得に期待
50. <552A> ＭＸ米株ＡＩ　東証Ｅ 　　18.7　　2719　

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