元アイドルで女優の立花理佐が17日、自身のインスタグラムを更新。11日に女優・杉浦幸と富山県でライブ＆トークショーに参加したことを報告した。



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11日に立花は駅のホームで撮影された出発時の写真をアップ。映画「ビー・バップ・ハイスクール」シリーズで、愛徳高校の兼子信雄役を演じた俳優・古川勉をまじえた3ショットを公開した。立花は映画「ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎音頭」、「ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎完結篇」（ともに88年）に出演している。



14日には「幸ちゃんと初富山の高岡」と記し、駅で撮影したモノトーンコーデの2ショットを投稿。翌15日にはライブを振り返り、「幸ちゃんとずっと前から仲良くしてもらってるのに歌のステージは初めて」だったことを明かし、「あまりにも楽しすぎてまたやりたいぞ」と次なる機会を望んでいた。



さらに17日には4月5日生まれの杉浦のバースデーをサプライズで祝う写真を披露。ブログでは「幸ちゃん、最高に楽しいライブにしようね♡ って行く前に言ってくれたけど超をどんだけつければいいかわかんないくらい最高のライブになりました 幸姉さんありがとうです」と感謝をつづっている。杉浦もブログで立花との2ショットを添えて、「楽しく♡無事に終える事ができました」と報告。ライブ後は北陸旅を楽しんだことを明かしている。



杉浦は1969年生まれ。85年のフジテレビ系ドラマ「ヤヌスの鏡」に主演し、翌年に歌手デビューも果たした。2024年12月のブログでは「ヤヌス」当時を述懐。「当時…芸能界の事など何も分からず、日々のスケジュールをこなしていく事だけに ただただ一生懸命で、先のことなんて全く考えていませんでした」と振り返っている。



1971年生まれの立花は87年のTBS系ドラマ「毎度おさわがせしますⅢ」に主演。同年の日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞するなど、80年代後半を代表するアイドルに。2020年に直腸がんと診断され、腸、子宮、卵巣、膣の摘出手術を受けている。



（よろず～ニュース編集部）