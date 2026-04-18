2016年4月に2度にわたって震度7を観測した熊本地震（死者は関連死含め270人超）から10年。先週に続き、地元テレビ局記者による寄稿をお届けする。今回は、耐震基準を満たしていなかった熊本市民病院が地震で損壊し、機能停止に陥った影響で失われた3人の子どもの命と、その遺族の今の思いについて、熊本放送・ メディア総局報道センターの城島勇人記者（市政キャップ）が報告する（冒頭の写真は地震前の熊本市民病院）。

【写真を見る】熊本地震から10年(2)〜病院の損壊で失われた幼い命と遺族の思い〜【調査情報デジタル】

病院が地震で損壊 今もわからぬ被害の全体像

2016年の熊本地震では、耐震基準を満たしていなかった熊本市民病院（熊本市東区）が損壊し、入院患者310人が転退院を余儀なくされました。また、通院していた患者も行き場を失い、通常の治療が受けられなくなりました。

熊本地震から10年が経過しましたが、転退院した310人がその後どうなったのかについての追跡調査は行われていません。記録として残っているのは、地震から1年後に病院側が転院した200人を対象に実施した調査のみです。

この調査では、200人のうち2人が災害関連死に認定されたことが分かっていますが、熊本市民病院の損壊が与えた影響の全体像はいまだ明らかになっていません。

失われた小さな命

私たちはこれまでの取材を通じて、当時、熊本市民病院の損壊の影響で亡くなった3人の遺族と出会いました。

その一人が、熊本県合志市の宮粼花梨ちゃん（当時4歳）です。花梨ちゃんは重い心臓病を抱えていましたが、「幼稚園に通いたい」という夢をかなえるため、2016年1月に熊本市民病院で手術を受けました。しかし、術後の容体が安定せず、集中治療室での治療が続く中で地震に遭遇しました。

病院の機能が停止し、100キロ以上離れた福岡市内の病院へ搬送されましたが、長時間の移動が負担となり、地震の5日後に息を引き取りました。

「命を守るはずの病院が耐震化されていなかったなんて」。最愛の娘を失った両親の悲しみが癒えることはなく、10年経った今も納骨できずにいます。

また、宮崎市の松元葵ちゃん（当時1歳）も、熊本市民病院に入院中に被災し、約1か月半後に亡くなりました。

葵ちゃんは生まれつき心臓に病気を抱えていましたが、宮崎には対応できる病院がなく、子どもの心臓手術で実績のあった熊本市民病院を頼っていました。地震で病棟が損壊したため宮崎市内の病院へ転院しましたが、徐々に体調が悪化し、回復することなく息を引き取りました。

「どうすれば葵を助けることができたのか。あの時どう動けばよかったのか、今でも考えています」と語るのは、母親の智子さん（49）です。

影響は入院患者だけではなかった

熊本市民病院には地震当時310人が入院していましたが、通院患者も同様に行き場を失いました。

生まれつき心臓に病気を抱え、重度の身体障害があった熊本市東区の松粼胡桃さん（当時16歳）もその一人です。体調が悪くなった際に頼っていたのが熊本市民病院でした。

地震から2週間後、無事だった建物で外来診療は再開されましたが、入院病棟は使えないままでした。地震から3か月後、胡桃さんは自宅で呼吸困難を起こしましたが、熊本市民病院には入院できず、別の病院へ搬送されました。

「本来の主治医に治療してほしかったし、市民病院に戻りたかった」と、母親の久美子さん（56）は涙ながらに当時を振り返ります。

胡桃さんは十分な治療を受けられないまま、地震から5か月後に亡くなりました。

「遠因死」は犠牲者にカウントされず

花梨ちゃんと胡桃さんは災害関連死として認定され、熊本地震の犠牲者278人に含まれています。一方で、葵ちゃんは関連死の申請が行われておらず、いわゆる「遠因死」にあたるため、犠牲者としてはカウントされていません。

「なぜ関連死の申請をしなかったのですか？」という私の問いに対し、母親の智子さんは「認定されたとしても、娘が戻ってくるわけではない」と答えました。関連死を申請するには亡くなった病院からカルテなどの資料を取り寄せる必要がありますが、智子さんは「娘が亡くなった病院に足を運ぶのは今でもつらい」と話します。

熊本地震の犠牲者は278人とされていますが、実際の犠牲者はどれほどいるのでしょうか。「遠因死」の実態は遺族の証言によって明らかになる部分が大きく、報道機関が粘り強く取材を続けていく必要性があると感じます。

全国で2割の病院は未耐震

熊本地震では震度7の揺れが2度発生し、多くの医療機関が損壊して機能停止に陥りました。熊本市民病院もその一つです。同病院は耐震不足を理由に建て替えが予定されていましたが、資材価格の高騰を理由に熊本市が工事を先送りし、その直後に地震が発生しました。

厚生労働省の調査によると、2023年時点での全国の病院の耐震化率は80.5％、災害拠点病院でも96.0％にとどまっており、いずれも100％には達していません。全国で約2割の病院が未耐震という現実があります。

去年、青森で熊本と同じことが…

2025年12月、青森県沖を震源とする最大震度6強の地震で、耐震不足が指摘されていた青森県のむつ総合病院が被災し、入院患者が転院を余儀なくされました。

10年前に熊本で起きたことが、再び繰り返されたのです。この10年で病院の耐震化は進んだものの、建設費の高騰により新築計画が白紙となるケースも増えています。

花梨ちゃんの母親・さくらさん（47）はこのニュースを見て、「熊本市民病院のことを見ているようでショックだった」と語りました。

「まさか」を「自分ごとに」

同じ過ちを繰り返してはならない――。熊本市民病院で家族を亡くした遺族たちは、当時の経験を語り始めています。

花梨ちゃんの母親・さくらさんは「KARIN project」を立ち上げ、医療関係者や学生に向けて病院の耐震化の重要性を訴えています。また、葵ちゃんの母親・智子さんもこの活動に加わっています。

命を守るはずの病院が、災害によって機能を失ったとき何が起きるのか――。その現実を伝え続けることが、同じ悲劇を繰り返さないために必要です。あの揺れを経験した報道機関として、熊本の教訓と今をこれからも発信し続けたいと思います。

＜執筆者略歴＞

城島 勇人（じょうじま・はやと）

1986年 熊本県生まれ。

出版社勤務を経て2017年毎日新聞社に入社し、熊本支局配属。

2021年 福岡報道部。

2025年1月 熊本放送（RKK)に入社し、メディア総局報道センターの記者に。以降、熊本市政キャップとして熊本地震の取材も続けている。

【調査情報デジタル】

1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン（TBSメディア総研発行）。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。