「ロッキーズ−ドジャース」（１７日、デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手が厚着で球場入りする様子を米メディアが公開した。

球場はどっかりと雪が積もっており、チームバスが到着した際も雪がちらついていた。米ネットメディア「Ｔａｌｋｉｎ’ Ｂａｓｅｂａｌｌ」が公開した写真では、キャップを後ろ向きにかぶり、厚手のジャケットを着込んでいる。

温暖なカリフォルニア州を本拠地としているだけに、大谷の冬コーデはなかなか見られない。それだけにファンも「これはすごくオーラがある」「そのジャケットが好き」「ＳｎｏｗＴｉｍｅ」とコメントしていた。選手たちのファッションを中心に紹介している「ＭＬＢ ｆｉｔ’ｓ」は「翔平の力を弱めるようなものがあるとしたら、もしかしたらそれは雪になるかもしれない」と記していた。

試合はほぼ予定通りにプレーボールがかかり、大谷は第１打席で菅野智之投手と対戦。追い込まれながらも右翼線へ二塁打を放ち、１４打席ぶりの安打で４９試合連続出塁をマークした。第２打席でも右前打を放ち、４試合ぶりのマルチ安打をマークした。

現地の気温は０度で、大谷はベンチで暖を取り、グラウンドでは何度も手に息を吹きかけていた。