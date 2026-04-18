H&M、ステラマッカートニーとのコラボ新作5・7発売 シャツやジャケット、バッグほか【詳細】
H&Mは5月7日より、「ステラ マッカートニー × H&M」コラボレーションを発売する。
【画像】「ステラ マッカートニー × H&M」全アイテム（詳細）
世界的なデザイナーでサステナビリティの先駆者でもあるステラ・マッカートニーと初めてタッグを組んでから約20年ぶりのコラボレーションとなる。ステラが自身の名作を振り返り新旧を融合、そしてサスティナビリティにも配慮したコラボレーションコレクションとなる。
ステラが25年にわたる歴史の中で生み出した名作を振り返り、次世代を見据えた先進的なビジョンを、アパレルやアクセサリーに凝縮した。
過去と現在を融合させ、オーバーサイズのシャツ、流れるようなシルエットのトレンチコート、シャープなテーラードジャケットといった現在も愛されるシグネチャーアイテムと、ジュエリーをあしらったプリントやスローガン入りのトップスなど、ステラの初期のアーカイブから選ばれた遊び心あふれるアイコニックなヒット作を組み合わせた。
注目アイテムには、首元にステラのシグネチャーであるファラベラ・チェーンをあしらったリブ編みのドレスやトップス、そして裾へとループ状に広がるケープのような袖が、布地が優雅に広がるようなシルエットを演出するロングのホワイトガウンなどが含まれる。
さらに、煌めくパーティーウェア、セットアップのジャケットとトラウザーズ、大胆なアーカイブのチェリープリントをあしらったメッシュのドレスやブラウスもラインナップされている。
バッグの種類も豊富に取り揃えており、ブランドロゴ入りショルダーバッグやトートバッグ、アイコンのファラベラチェーンディテールが特徴のバッグなど、全6スタイルから選ぶことができる。
ファラベラ・チェーンのディティールはアクセサリーやシューズにも取り入れられており、ブランドのアイデンティティを強く感じられるアイテム。チェーンはリサイク金属を使用しており、グッズにも彼女の細やかなサスティナビリティ精神が感じられる。
また今回のコレクションでは、リサイクル素材やオーガニックコットン、RWS基準の認証を受けたウールを優先的に採用したり、工業用トウモロコシや再生植物油といった原料をコーティング素材に革新的に活用している点も特徴の一つ。認証済みのオーガニックコットンも使用されており、その中にはROC認証コットンを使用したアイテムも含まれている。
使用されているウールはすべて、RWS（Responsible Wool Standard）の認証を取得している。ガラスビーズ一つにおいても、リサイククルガラスを80%のガラスビーズを使用するなど、今だけでなく未来を見据えたステラのサスティナビリティ精神を強く反映させた。
ロンドンでサム・ロックが撮影した、レネー・ラップ、アンジェリーナ・ケンドール、アドワ・アボアが出演するキャンペーンビジュアルも公開された。
■ステラ・マッカートニー
このコレクションは、私自身のファッションの歴史をたどる旅だと捉えています。現代の定番アイテムと、私がかつて愛したアイテムが見事に融合しており、ファッションの世界に初めて足を踏み入れた頃の姿や、私のシグネチャー・スタイルがどのように発展してきたかを映し出しています。遊び心があり、力強く、きらめきに満ち、喜びにあふれ、洗練されています。
■H&M クリエイティブ・アドバイザー / アン・ソフィー・ヨハンソン
ステラは常にファッションに対して大胆なビジョンを持ってきました。このコレクションは、若くして既成概念を打ち破った存在から、時代を超えたデザインの巨匠へと至る彼女の軌跡をたどるものです。コレクションのすべてのアイテムが魅力的であり、ユニークで大胆な物語を語っています。
【画像】「ステラ マッカートニー × H&M」全アイテム（詳細）
世界的なデザイナーでサステナビリティの先駆者でもあるステラ・マッカートニーと初めてタッグを組んでから約20年ぶりのコラボレーションとなる。ステラが自身の名作を振り返り新旧を融合、そしてサスティナビリティにも配慮したコラボレーションコレクションとなる。
ステラが25年にわたる歴史の中で生み出した名作を振り返り、次世代を見据えた先進的なビジョンを、アパレルやアクセサリーに凝縮した。
注目アイテムには、首元にステラのシグネチャーであるファラベラ・チェーンをあしらったリブ編みのドレスやトップス、そして裾へとループ状に広がるケープのような袖が、布地が優雅に広がるようなシルエットを演出するロングのホワイトガウンなどが含まれる。
さらに、煌めくパーティーウェア、セットアップのジャケットとトラウザーズ、大胆なアーカイブのチェリープリントをあしらったメッシュのドレスやブラウスもラインナップされている。
バッグの種類も豊富に取り揃えており、ブランドロゴ入りショルダーバッグやトートバッグ、アイコンのファラベラチェーンディテールが特徴のバッグなど、全6スタイルから選ぶことができる。
ファラベラ・チェーンのディティールはアクセサリーやシューズにも取り入れられており、ブランドのアイデンティティを強く感じられるアイテム。チェーンはリサイク金属を使用しており、グッズにも彼女の細やかなサスティナビリティ精神が感じられる。
また今回のコレクションでは、リサイクル素材やオーガニックコットン、RWS基準の認証を受けたウールを優先的に採用したり、工業用トウモロコシや再生植物油といった原料をコーティング素材に革新的に活用している点も特徴の一つ。認証済みのオーガニックコットンも使用されており、その中にはROC認証コットンを使用したアイテムも含まれている。
使用されているウールはすべて、RWS（Responsible Wool Standard）の認証を取得している。ガラスビーズ一つにおいても、リサイククルガラスを80%のガラスビーズを使用するなど、今だけでなく未来を見据えたステラのサスティナビリティ精神を強く反映させた。
ロンドンでサム・ロックが撮影した、レネー・ラップ、アンジェリーナ・ケンドール、アドワ・アボアが出演するキャンペーンビジュアルも公開された。
■ステラ・マッカートニー
このコレクションは、私自身のファッションの歴史をたどる旅だと捉えています。現代の定番アイテムと、私がかつて愛したアイテムが見事に融合しており、ファッションの世界に初めて足を踏み入れた頃の姿や、私のシグネチャー・スタイルがどのように発展してきたかを映し出しています。遊び心があり、力強く、きらめきに満ち、喜びにあふれ、洗練されています。
■H&M クリエイティブ・アドバイザー / アン・ソフィー・ヨハンソン
ステラは常にファッションに対して大胆なビジョンを持ってきました。このコレクションは、若くして既成概念を打ち破った存在から、時代を超えたデザインの巨匠へと至る彼女の軌跡をたどるものです。コレクションのすべてのアイテムが魅力的であり、ユニークで大胆な物語を語っています。