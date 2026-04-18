新型「ヤリスクロス」発表！

トヨタの英国法人から、2026年4月16日にコンパクトSUV「ヤリスクロス」の最新改良モデルが発表されました。

2021年のデビュー以来、ヤリスクロスは欧州市場で絶大な人気を博しており、2025年には年間販売台数が20万台の大台を突破するなど、今や現地におけるトヨタの看板車種へと成長を遂げています。

【画像】超カッコいい！ これが斬新グリルの「新型ヤリスクロス」です！（30枚以上）

今回の改良で最も目を引くのは、都市の風景に美しく馴染む「クリーンで自信に満ちた」デザインへの進化です。

フロントグリルには、ボディと同じ色で彩られた新しいハニカムメッシュパターンを採用。グリルがボディと一体化したような斬新なデザインになり、すっきりと洗練された印象を与えています。

その一方で、車体の下部をブラックで引き締め、ホイールアーチを力強く張り出させることで、SUVらしい頼もしさもしっかりと演出しています。

また、シャープな印象を添えるLEDヘッドランプにはデイタイムランニングライトが組み込まれ、夜間だけでなく昼間の存在感も高められました。

足元に目を向けると、グレードごとに異なる新デザインのアルミホイールが用意されています。中間グレードの「Design」には17インチ、上級グレードの「Excel」には18インチが装着され、全体の質感を底上げしています。

ボディカラーにも新色が加わり、2トーンカラー専用の「プレシャスブロンズ」や、従来のシルバーに代わる「ペルシアンソルト」といった、新たなラインナップとなりました。

室内空間は、乗るたびに心が華やぐような工夫が凝らされており、プラチナカラーのドアトリムやインストルメントパネルのインサートが、洗練された落ち着きある雰囲気を醸し出しています。

さらに、Designグレードには、これまで上級グレードにしか備わっていなかった「スポーツスタイル・フロントシート」が導入され、座り心地とホールド感が向上。

Excelグレードでは、環境への優しさと高級感を両立した新素材「SakuraTouch（サクラタッチ）」が採用され、これは植物由来の成分やリサイクル素材を活用したもので、本革のような質感を持ちながら、製造時の二酸化炭素排出量を大幅に削減することに成功しています。

パワートレインは全車に高効率な1.5リッターの「ハイブリッド130」が搭載され、力強い加速と環境性能を両立。より刺激的な走りを楽しみたい人のために、専用サスペンションを備えた「GRスポーツ」も引き続き設定されました。

加えて、安全装備の「Toyota Safety Sense」は全車標準で、最新のデジタル技術を用いたナビゲーションシステムも導入されています。

使い勝手の面でも、オートリトラクタブルドアミラーの全車標準化や、ワイヤレス充電器の採用など、細かな利便性が追求されました。

新たなヤリスクロスの発表を受け、ネット上では期待の声が寄せられています。

まず外観については、洗練されたスタイルを歓迎するユーザーが多く、「新しいフロントグリルが今のトヨタらしくてカッコいい」「ボディ同色になったことで、より一体感が出て高級に見えるね」といった意見や、「プレシャスブロンズの色味が絶妙」「高級感が増した」といった書き込みが見られ、都会的な進化が好意的に受け止められています。

また、サイズ感も支持されており、「狭い都市部で走るには、このサイズとハイブリッドの燃費が最強」「これ以上の大きさはいらないかも」といった声や、「ヤリスクロスは取り回しが良いのにしっかりSUV感がある」と、そのパッケージングの良さを再確認する投稿が目立ちます。

さらに、新素材「サクラタッチ」に注目する層からは、「本革を避ける層にとって、質感が良くて環境に優しい選択肢があるのは素晴らしい」「エコだけどチープじゃないのがいいね」という感想や、「リサイクル素材でCO2を95％削減できるなんて驚き。トヨタのこういう姿勢はもっと評価されるべきだと思う」といった、企業の環境姿勢に対するポジティブな反応も上がっています。

その一方で、装備の充実に伴うコスト上昇を懸念する声も少なくありません。「装備が豪華になった分、価格がどれくらい上がるのかが心配」という不安や、「これだけアップデートされると、欲しくなるけど予算が追いつくかな？」といった、期待と不安が入り混じった意見も多く交わされています。

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新型ヤリスクロスは、2026年秋から英国をはじめとする欧州各国で順次注文が開始される予定です。