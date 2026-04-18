＜速報＞日本勢トップの岩井千怜が4差追走 イーグル発進の姉・明愛も上位へ
＜JMイーグルLA選手権 2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。
＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます 岩井千怜の新スイング
日本勢最上位の岩井千怜は前半を2バーディ・1ボギーで回り、首位と4打差のトータル10アンダー・3位タイでハーフターンしている。姉の明愛は1番でのイーグルなど前半だけで4つ伸ばし、古江彩佳と並んでトータル6アンダー・11位タイに浮上している。勝みなみはトータル5アンダー・19位タイ。山下美夢有と馬場咲希はトータル4アンダー・28位タイ、西村優菜はトータル2アンダー・57位タイ、吉田優利はトータル1アンダー・67位タイにつけている。渋野日向子は「72」と伸ばせず、トータル1オーバー・101位タイ。原英莉花も同じく101位で後半をプレーしている。櫻井心那はトータル2オーバー・108位タイ、笹生優花はトータル5オーバー・128位タイに沈んでいる。トータル14アンダー・単独首位にキム・セヨン（韓国）。2打差2位にユン・イナ（韓国）が続いている。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米国女子ツアー リーダーボード
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