タレント浜村淳（91）が18日、MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜前8・00）に3週ぶりに出演した。

4日、11日の放送を休演していた浜村。番組冒頭、「再びの検査入院のために2回お休みをいただきまして」と切りだし、「ご迷惑掛けたり、お詫びを申し上げねばならなかったり。まあもう二度ととこんなことはないと思いますが」と全快をアピールした。

ただ、「91歳にもなりますとね、検査をするたびに悪い所が見つかるんですよ。あ、また出たと」と苦笑い。「検査するのイヤやね」と反応した桜井一恵に「いや、ほんま。それは露骨に態度に示すんですけど、お医者さまも仕事ですから。検査イヤか？ほなやめとこか、というわけにはいかん」と、明るい声といつもの“浜村節”で笑わせた。

「いっぺん直したとこ、二度と再発しないようにね。（医師は）“次からは病院へ来んでもええで”、と言いはったんですけど。なんとかそうなりますように」と願いを込め、「たくさんのお見舞いをちょうだいしまして恐縮、恐縮の限りです。ありがとうございました」と感謝した。

前週、前々週の休演について同局は「検査入院のため」と説明し、それぞれフリーアナウンサー・森たけし、同局・福島暢啓アナウンサーが代演。浜村のもう一つのレギュラー番組、同局「浜村淳の歌の宝石箱」（日曜前5・30）については事前収録のため、5日放送には浜村が出演。12日は福島アナが代演した。19日放送分も福島アナが代演するとしている。

浜村は昨年10月末に大腸がんの治療のため手術を受けると発表。11月5日に退院し、同8日から「ありがとう〜」に復帰した。今年3月7日には、検査入院のため同番組を休演した。また、例年司会で出演している「大阪シネマフェスティバル」が同8日に行われたが、こちらも欠席。翌週14日の放送で復帰していた。