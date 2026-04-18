キャシー中島、“春いっぱい”の自宅ガーデニングを披露「我が家の木香薔薇が満開です」
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が14日、自身のインスタグラムを更新。春の花が咲く自宅ガーデニングを披露した。
【写真】「我が家の木香薔薇が満開です」春いっぱいの自宅ガーデニング披露のキャシー中島
キャシーは「我が家の木香薔薇が満開です」とつづり、モッコウバラが美しく咲いた喜びを報告。「ほんとに綺麗」と、つづった。さらに、「白い鳥さんがプレゼントしてくれたブドウ」もあるといい、「葉がしっかりとついていて、今年もブドウがなりそうよ」と、自然からの贈り物に期待を膨らませた。
コメント欄には「とっても綺麗」「素敵なモノがいっぱい」「自然の恵みに感謝」などの声が寄せられている。
【写真】「我が家の木香薔薇が満開です」春いっぱいの自宅ガーデニング披露のキャシー中島
キャシーは「我が家の木香薔薇が満開です」とつづり、モッコウバラが美しく咲いた喜びを報告。「ほんとに綺麗」と、つづった。さらに、「白い鳥さんがプレゼントしてくれたブドウ」もあるといい、「葉がしっかりとついていて、今年もブドウがなりそうよ」と、自然からの贈り物に期待を膨らませた。
コメント欄には「とっても綺麗」「素敵なモノがいっぱい」「自然の恵みに感謝」などの声が寄せられている。