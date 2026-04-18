見上愛、上坂樹里が主人公を演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜午前8時）は明治期の看護師が題材で、主人公はそれぞれに生きづらさを抱えた2人の女性。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦う。明治という激動の社会を舞台に、幸せを求め生きる少し型破りな2人のナースの冒険物語となっている。

まだ女性の職業が確立されていない明治期に看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんモチーフに取り上げる。今回で第114作目の朝ドラとなる。

■第4週「私たちのソサイエティ」

直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）の炊き出しを手伝うため貧民街に向かうと、同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上愛）も炊き出しに来ていた。気まずい空気が漂う中、男の子が体調不良に。直美とりんが迷わず男の子を助けようとする姿を見た捨松は、二人を見初め、トレインドナースにならないか、と声をかける。りんは興味を持つが、美津（水野美紀）は大反対。そんなある日、事件が起こる。