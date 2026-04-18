「思ったならそのとき言え！」後出しジャンケンで妻をブチ切れさせる無自覚パパの「地雷ワード」とは【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

気づかい皆無の地雷ワード『そういや、あのとき思ったんだよな～』

自分のミスについては華麗にスルー

子ども用品などを買う際に、確認をとって同意したはずが購入後に夫の実家から同じ品物が送られてきたときなど、義母から事前に「送るよ」と知らされていたのに失念していた夫が吐いたひと言。

普段から「無駄づかいするな」と口酸っぱく言う割に、自分の失敗は棚にあげ「ワルイワルイ」と軽い謝罪の後、こんな言葉が続きます。その調子のよさに妻は呆れて責める気力すら失うことでしょう。

地雷ワードの言い換え「聞いていたのに忘れていてごめん。取り替えてもらえるか聞いてみるね」

自分のもの忘れが原因のミスなのに、「あのとき思った」などと軽い発言をしたら妻が怒るのは当たり前。しっかりと謝って、対処法まで考えて提案しましょう

気づかい皆無の地雷ワード『好きにすれば』

妻が求めているのはあくまで「共感」

子育てにまつわる悩み事などを妻が夫に相談した際、どこか面倒くさそうな表情を浮かべながら返ってきがちなひと言。

男性の心理としては、妻が好きに決めてくれれば文句をつける気はないというつもりでしょうが、女性の心理としては「共感して一緒に考えてくれる」ことを望んでいます。結局、「自分にも家庭にも関心がない」と思われ、夫婦間に禍根を残す結果になりそうです。

地雷ワードの言い換え「そうだね。オレもそれがいいと思う」

まずは「そうだね」と妻の意見に共感していることを示し、次に「オレもそれがいい」と賛同していることを伝えることで、妻は「話を聞いてくれた」と感じて納得します

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち