来週の米主要企業決算 発表本格化
来週の米主要企業決算 発表本格化
*は金融株 （）は予想1株利益、単位:ドル
21日（火）
ＧＥエアロスペース（1.59）
ユナイテッドヘルス（6.58）
ＤＲホートン（2.15）
ＲＴＸ（1.53）
３Ｍ（1.98）
ハリバートン（0.50）
ユナイテッド航空（1.10）
ノースロップ・グラマン（6.98）
22日（水）
テスラ（0.35）
ラムリサーチ（1.37）
フィリップ・モリス（1.85）
ＩＢＭ（1.81）
テキサス・インスツルメンツ（1.38）
ＡＴ＆Ｔ（0.55）
ボーイング（-0.73）
ラスベガス・サンズ（0.74）
サウスウエスト航空（0.47）
23日（木）
インテル（0.01）
アメックス*（4.02）
ハネウェル（2.33）
ロッキード・マーチン（6.87）
フリーポート（0.45）
ダウ（-0.28）
アメリカン航空（-0.46）
24日（金）
Ｐ＆Ｇ（1.56）
※予定は変更になる場合があります
*は金融株 （）は予想1株利益、単位:ドル
21日（火）
ＧＥエアロスペース（1.59）
ユナイテッドヘルス（6.58）
ＤＲホートン（2.15）
ＲＴＸ（1.53）
３Ｍ（1.98）
ハリバートン（0.50）
ユナイテッド航空（1.10）
ノースロップ・グラマン（6.98）
22日（水）
テスラ（0.35）
ラムリサーチ（1.37）
フィリップ・モリス（1.85）
ＩＢＭ（1.81）
テキサス・インスツルメンツ（1.38）
ＡＴ＆Ｔ（0.55）
ボーイング（-0.73）
ラスベガス・サンズ（0.74）
サウスウエスト航空（0.47）
23日（木）
インテル（0.01）
アメックス*（4.02）
ハネウェル（2.33）
ロッキード・マーチン（6.87）
フリーポート（0.45）
ダウ（-0.28）
アメリカン航空（-0.46）
24日（金）
Ｐ＆Ｇ（1.56）
※予定は変更になる場合があります