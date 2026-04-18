為替相場まとめ４月１３日から４月１７日の週
１３日からの週は、ドル円・ユーロドルともに方向感を欠く展開が続いた。中東情勢を巡る協議の進展期待と失望、さらに米欧の金融政策観測が複雑に絡み合った。13日は米イラン協議が合意に至らず、有事のドル買いでドル円が159円台後半へ上昇した。しかし、原油や米金利の初期反応が一巡すると市場は協議不調を次第に織り込み、160円突破には至らなかった。14日は協議再開期待が浮上し、株高を背景にドル安・円高が進行、ドル円は159円割れまで下落したが、ロンドン時間には行き過ぎた円買いの修正が入り下げ渋った。和平期待と米金利低下がドル安を強めユーロドルは1.18ドル付近へ上昇する一方、日銀の物価見通し引き上げ観測が円買いを誘いドル円は158円台後半へ押し戻された。15日はドル安が一服、中東情勢の楽観と不安が交錯。米国による追加派兵報道がドル買いを誘発する場面もあったが、片山財務相の円安牽制発言による急落は短命で、日銀利上げ観測後退が円買いを抑制した。16日は東京で財務当局の発言が相次ぎドル円は急落後に急反発するなどまちまちな政策メッセージがボラティリティを高めた。ロンドンでは利上げ否定発言を受けドル買いが優勢となり159.13円まで上昇、NYでは一時158.20円台まで下落した後に買い戻され159円台を回復した。和平協議の長期化懸念と早期合意期待、原油価格の神経質な上下動など、ドル安・ドル高材料が交錯する不安定な地合いが続いた。そうした中、NY朝になってイランがホルムズ海峡の封鎖解除を発表。米国からは週末の協議再開と、早期の合意への動きが示され、ドル安原油安株高の動きが一気に進む展開となった。
（１３日）
東京市場では、ドル買い先行も続かず。週末の米イラン協議決裂を受け、週明けのドル円は先週末終値の159.27円から159円台後半へ上昇してスタート。午前中に159.85円まで上値を伸ばしたものの、160.00円を試す勢いはなく、午後には159.50円台へ反落するなど上値の重さが露呈した。ただし、日銀の今月の利上げ期待後退に伴う円売りもあり、下値も限定的であった。ユーロドルは1.1658ドルまで下落後、1.1690ドル前後へ反発。ポンドドルも1.3381ドルまで下落後に1.3415ドル前後へ上昇するなど、今後の不透明感から一方向のトレンド形成に対する市場の警戒感が窺える。ユーロ円は185.89円へ急落後187.78円まで上昇した。
ロンドン市場は、落ち着いた値動き。オセアニア市場での有事のドル買いが一服し、ロンドン市場は静かな展開となった。ドル円はオセアニア時間に159.85円まで急伸後、ロンドン朝方には159.50円台へ反落。本格参加後は159.60-159.70円レベルでのもみ合いに終始した。原油高や米債利回り上昇といった初動反応はすでに落ち着きを見せている。ユーロドルはオセアニア時間の1.1658ドルから1.1700ドル付近へ買い戻され、ユーロ円も185.89円から186.79円へ反発した。ポンドドルは1.3430ドル台へ回復。次の展開を待つ様子見ムードが強く、市場が中東情勢のヘッドラインに対し過敏な反応を控える段階に入った可能性も示唆される。
NY市場では、ドル円が振幅。ドル円は前半に159円台後半へ上昇したものの、後半は戻り売りに押され159円台前半へ下落した。米イラン和平協議は合意に至らず見通しは不透明だが、市場は協議不調をある程度織り込んでいたとみられる。ホルムズ海峡封鎖計画の期限を迎えたにもかかわらず、原油相場急落や米金利低下が起きたことは、投資家が中東関連報道への反応を鈍らせ、通常のファンダメンタルズ重視の環境へ回帰しつつあることを示している。ユーロドルは1.17ドル台を回復し、ユーロ円は円安の動きも加わり187.00円台で最高値を更新。ポンドドルも1.35ドル台を回復した。市場の関心は、有事対応から欧州のインフレ動向に対するECBの政策判断へと移行しつつある。
（１３日）
東京市場では、ドル買い先行も続かず。週末の米イラン協議決裂を受け、週明けのドル円は先週末終値の159.27円から159円台後半へ上昇してスタート。午前中に159.85円まで上値を伸ばしたものの、160.00円を試す勢いはなく、午後には159.50円台へ反落するなど上値の重さが露呈した。ただし、日銀の今月の利上げ期待後退に伴う円売りもあり、下値も限定的であった。ユーロドルは1.1658ドルまで下落後、1.1690ドル前後へ反発。ポンドドルも1.3381ドルまで下落後に1.3415ドル前後へ上昇するなど、今後の不透明感から一方向のトレンド形成に対する市場の警戒感が窺える。ユーロ円は185.89円へ急落後187.78円まで上昇した。
ロンドン市場は、落ち着いた値動き。オセアニア市場での有事のドル買いが一服し、ロンドン市場は静かな展開となった。ドル円はオセアニア時間に159.85円まで急伸後、ロンドン朝方には159.50円台へ反落。本格参加後は159.60-159.70円レベルでのもみ合いに終始した。原油高や米債利回り上昇といった初動反応はすでに落ち着きを見せている。ユーロドルはオセアニア時間の1.1658ドルから1.1700ドル付近へ買い戻され、ユーロ円も185.89円から186.79円へ反発した。ポンドドルは1.3430ドル台へ回復。次の展開を待つ様子見ムードが強く、市場が中東情勢のヘッドラインに対し過敏な反応を控える段階に入った可能性も示唆される。
NY市場では、ドル円が振幅。ドル円は前半に159円台後半へ上昇したものの、後半は戻り売りに押され159円台前半へ下落した。米イラン和平協議は合意に至らず見通しは不透明だが、市場は協議不調をある程度織り込んでいたとみられる。ホルムズ海峡封鎖計画の期限を迎えたにもかかわらず、原油相場急落や米金利低下が起きたことは、投資家が中東関連報道への反応を鈍らせ、通常のファンダメンタルズ重視の環境へ回帰しつつあることを示している。ユーロドルは1.17ドル台を回復し、ユーロ円は円安の動きも加わり187.00円台で最高値を更新。ポンドドルも1.35ドル台を回復した。市場の関心は、有事対応から欧州のインフレ動向に対するECBの政策判断へと移行しつつある。