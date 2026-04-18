元NMB48・芳野心咲、TOEICスコアを告白 ネット驚き「すごっ！」「天才！」「さすがやね」 今春に中央大学へ進学
元NMB48メンバーの芳野心咲（18）が15日、自身のXを更新。TOEICのスコアを公表し、フォロワーからは称賛の声が相次いでいる。
【写真】中央大学入学式での“晴れ姿”を披露した芳野心咲
投稿では、「TOEIC 900点だった」と報告し、「いつか満点取りたいな〜」とさらなる意欲をつづった。
コメント欄では「すごっ！満点取れそう…」「凄い！天才！」「おおお！スゴい!!さすがやね」「すごすぎる笑笑笑」「ほんまに自慢の推しですよ」「私も900目指して勉強してるので尊敬です」などの声が寄せられている。
芳野は、2025年9月29日の公演をもって同グループを卒業。「卒業後は1度受験勉強に専念をしようと思っているんですけど、またいつか表舞台で活躍出来ればなと思っています」とコメントしており、また自身のSNSを通じて、今春には中央大学に入学したことを報告していた。
【写真】中央大学入学式での“晴れ姿”を披露した芳野心咲
投稿では、「TOEIC 900点だった」と報告し、「いつか満点取りたいな〜」とさらなる意欲をつづった。
コメント欄では「すごっ！満点取れそう…」「凄い！天才！」「おおお！スゴい!!さすがやね」「すごすぎる笑笑笑」「ほんまに自慢の推しですよ」「私も900目指して勉強してるので尊敬です」などの声が寄せられている。
芳野は、2025年9月29日の公演をもって同グループを卒業。「卒業後は1度受験勉強に専念をしようと思っているんですけど、またいつか表舞台で活躍出来ればなと思っています」とコメントしており、また自身のSNSを通じて、今春には中央大学に入学したことを報告していた。