◇セ・リーグ 阪神2―1中日（2026年4月17日 甲子園）

森下翔太の決勝弾で競り勝った阪神にとって、6回裏の同点劇は幸運に恵まれていた。

0―1のこの回先頭、佐藤輝明の一打は左中間へのライナー性飛球。左翼手が捕球体勢に入っていたが、中堅手が捕球しようと割って入り、衝突して白球がこぼれ落ちた。三塁打となった。

この無死三塁で大山悠輔の左翼前への浅い飛球がポテンと落ちた。同点打となった。

「野球で最高なのはインチキできないこと。世の中は運が通用する」

映画『2番目のキス』で野球好きの数学教師がキャリアウーマンの彼女を初デートで野球観戦に誘って語る。「運がいい日はあっても、運だけの選手はいない」

確かに、佐藤輝は追いつかれる飛球でも懸命に走っていた。VTRを見ながら手もとで計測すると、三塁到達は11秒84。全力疾走をしていないと出ないタイムだった。

この日は1985（昭和60）年、伝説のバックスクリーン3連発の日である。優勝への機運が高まったわけだが、チーム内では前日の疾走にその兆候を感じ取っていた。

0―2の4回裏2死一塁、佐野仙好の遊撃後方の飛球を河埜和正がグラブに当て落球した。一塁走者・岡田彰布（現オーナー付顧問）が長駆、本塁に還ったのだ。直後、打線爆発で7点をあげ、逆転勝利を飾った。当時監督の吉田義男は「岡田の走塁がポイントでしたな。ファインプレー違いますか」と語っていた。

大山のテキサス安打も内角速球に負けずに振り抜いたから、間に落ちたのだ。相手二遊間は深く守っており、内野ゴロでも同点だったが、外野まで運ぼうとする強い姿勢が感じ取れた。

野球部監督として都立高を渡り歩いた佐藤道輔が著した『甲子園の心を求めて』（報知新聞社）は「高校野球のバイブル」と呼ばれた。初版発行は1975（昭和50）年だった。佐藤には＜テキサスヒットの哲学＞があった。＜天が努力に対して与えてくれた、あたたかな恩恵と裁きに相違ない＞。今回も大山の日ごろの努力が隠れていたと信じたい。

最後に。幸運な勝利の後だからこそ反省もできる。3回裏無死一塁、6回裏無死一、二塁での送りバント失敗（三振）である。犠打が決まっていれば、もっと楽に勝てていただろう。 ＝敬称略＝ （編集委員）