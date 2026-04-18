パ・リーグ首位打者・土谷鉄平氏が教える打撃の体重移動のコツ

バットコントロールを武器に2009年のパ・リーグ首位打者に輝いた土谷鉄平さん（元中日、楽天、オリックス）は、高い打率を残すために「体が開かないこと」を最も重視していた。肩が早く回るのを防ぎ、あらゆるコースや球種に対応するために、「バットを先に出してから体が回るイメージ」を大切にしたという。しかし、それでは“手打ち”になるリスクはないのか？ アベレージヒッターでありながら強い打球を放てたのには、理想の体重移動を身に付ける練習法があった。

速球に力負けしないためには、インパクトの瞬間に力を凝縮させる必要がある。土谷さんは「（打つポイントに）バットを出してから力を入れ始めるイメージ」と語る。その際、力を発揮する起点になるのは左右の股関節だという。後ろ足の股関節から前足の股関節へと、重心を素早く切り替える。この連動がスムーズに行われれば、インパクトで自然と力が伝わるようになると語る。

股関節での体重移動を身につけるのに、土谷さんが実践したのが、両足を広めに開いて低い姿勢で行う素振りだ。その際、左打者であれば左の股関節に乗せた体重を、スイングに合わせて右の股関節へと移し替える。スイングの勢いを足の筋肉ではなく、太ももの内側の股関節で受け止めるイメージだ。足の筋肉で踏ん張ろうとするとすぐにキツくなるが、股関節を意識すると「非常に楽にできる」と土谷さんは説明する。

「足から足（の体重移動）では動作が大きすぎる」と土谷さん。太ももの内側という狭い幅の中で移動を完結させる。それが、動作のブレを最小限に抑え、下半身の粘りを生み、ピッチャーの投じる鋭いボールに対しても正確にコンタクトできる確率が高まる。

大股での素振りで「体重移動の最後は前足の股関節に収める」という感覚を掴めれば、体が立った通常のスイングでも同様にできる。少年野球の選手も、意識してみるといいだろう。重心がどこに収まるかの感覚を掴んだ先に、どんな球にも負けない理想のスイングが待っている。（First-Pitch編集部）